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Ovlašćenja šefa države u Mađarskoj, nakon prestanka mandata dosadašnjem predsedniku Tamašu Šuljoku, privremeno će preuzeti predsednica parlamenta Agneš Foršthofer, saopštio je premijer Peter Mađar.

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Foto: Olimpik/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mađar je u video-obraćanju na Fejsbuku rekao da je, nakon što je danas predsednik Tamaš Šuljok potpisao 17. amandman na Ustav, čime njegov predsednički mandat prestaje u ponoć 20. jula, otklonjena poslednja kočnica za stupanje na snagu zajedničkih odluka.

On je dodao da parlament ima rok od 30 dana da izabere novog predsednika države, prenosi MTI.

Mađarski parlament usvojio je u ponedeljak 13. jula 17. izmenu Ustava koja omogućava prestanak mandata predsednika Šujoka, a mađarski premijer Peter Mađar ocenio je da je reč o važnom koraku u, kako je naveo, obnovi ustavnog poretka i reformi državnih institucija.

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On je dodao da parlament ima rok od 30 dana da izabere novog predsednika države, prenosi MTI.