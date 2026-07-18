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Bračni par iz Britanije i njihov unuk osuđeni su zbog trgovine drogom. Policija je u porodičnoj kući pronašla krek kokain, amfetamine, samostrel i drugo oružje.

Filip Spenser (64) i njegova supruga Pamela Spenser (66) proglašeni su krivim za posedovanje krek kokaina sa namerom dalje prodaje, nakon što je policija početkom godine izvršila pretres njihove kuće.

Foto: WEST YORKSHIRE POLICE

Akcija je usledila posle smrtnog slučaja povezanog sa drogom u tom području.

U kući pronađeni droga, oružje i samostrel

Tokom pretresa policajci su pronašli više vrsta ilegalnih narkotika, uključujući krek kokain i amfetamine, kao i nekoliko opasnih komada oružja.

Foto: WEST YORKSHIRE POLICE

U kući je uhapšen i njihov unuk (21) Blejk Kauel, koji je kasnije osuđen zbog krivičnih dela povezanih sa drogom, ali i zbog posedovanja boksera. Kod njega je pronađen i samostrel.

Policija: "Godinama su bili problem za lokalnu zajednicu"

Nakon izricanja presude, inspektorka kriminalističke policije u Vejkfildu Sara Degnan izjavila je:

"Porodica Spenser već duže vreme predstavlja problem za lokalnu zajednicu, zato mi je drago što je pravda zadovoljena i što su na duži vremenski period lišeni slobode."

Dodala je da su, zahvaljujući informacijama koje su dostavili građani, policajci iz lokalne zajednice i istražitelji uspeli da reše probleme stanovnika Saut Elmsala i pozitivno utiču na bezbednost u tom mestu.

Istražitelj slučaja, detektiv Sakib Ikbal, rekao je:

"Ovo je bila složena istraga, između ostalog i zato što su optuženi pokušavali da izbegnu odgovornost predstavljajući sebe kao ranjive osobe."

"Pravda je ipak zadovoljena i nadamo se da će to uliti poverenje građanima da ćemo reagovati na svaku dojavu koju dobijemo od zajednice."

Višegodišnje kazne za baku i deku, uslovna za unuka

Filip Spenser, koji je priznao krivicu za posedovanje krek kokaina sa namerom dalje prodaje, osuđen je na pet godina i sedam meseci zatvora.

Njegova supruga Pamela osuđena je na tri godine zatvora.

Njihov unuk Blejk Kauel priznao je da je posedovao kanabis sa namerom prodaje, kao i zabranjeno oružje na privatnom posedu. Izrečena mu je uslovna kazna zatvora u trajanju od dve godine, uz obavezno dvogodišnje lečenje od narkotika i 150 sati društveno korisnog rada.