BAKA I DEKA UMESTO KOLAČA PAKOVALI DROGU! Iz porodične kuće vodili mrežu dilera, policija ostala u šoku zbog onoga što je pronašla! U svemu im pomagao UNUK
Bračni par iz Britanije i njihov unuk osuđeni su zbog trgovine drogom. Policija je u porodičnoj kući pronašla krek kokain, amfetamine, samostrel i drugo oružje.
Filip Spenser (64) i njegova supruga Pamela Spenser (66) proglašeni su krivim za posedovanje krek kokaina sa namerom dalje prodaje, nakon što je policija početkom godine izvršila pretres njihove kuće.
Akcija je usledila posle smrtnog slučaja povezanog sa drogom u tom području.
U kući pronađeni droga, oružje i samostrel
Tokom pretresa policajci su pronašli više vrsta ilegalnih narkotika, uključujući krek kokain i amfetamine, kao i nekoliko opasnih komada oružja.
U kući je uhapšen i njihov unuk (21) Blejk Kauel, koji je kasnije osuđen zbog krivičnih dela povezanih sa drogom, ali i zbog posedovanja boksera. Kod njega je pronađen i samostrel.
Policija: "Godinama su bili problem za lokalnu zajednicu"
Nakon izricanja presude, inspektorka kriminalističke policije u Vejkfildu Sara Degnan izjavila je:
"Porodica Spenser već duže vreme predstavlja problem za lokalnu zajednicu, zato mi je drago što je pravda zadovoljena i što su na duži vremenski period lišeni slobode."
Dodala je da su, zahvaljujući informacijama koje su dostavili građani, policajci iz lokalne zajednice i istražitelji uspeli da reše probleme stanovnika Saut Elmsala i pozitivno utiču na bezbednost u tom mestu.
Istražitelj slučaja, detektiv Sakib Ikbal, rekao je:
"Ovo je bila složena istraga, između ostalog i zato što su optuženi pokušavali da izbegnu odgovornost predstavljajući sebe kao ranjive osobe."
"Pravda je ipak zadovoljena i nadamo se da će to uliti poverenje građanima da ćemo reagovati na svaku dojavu koju dobijemo od zajednice."
Višegodišnje kazne za baku i deku, uslovna za unuka
Filip Spenser, koji je priznao krivicu za posedovanje krek kokaina sa namerom dalje prodaje, osuđen je na pet godina i sedam meseci zatvora.
Njegova supruga Pamela osuđena je na tri godine zatvora.
Njihov unuk Blejk Kauel priznao je da je posedovao kanabis sa namerom prodaje, kao i zabranjeno oružje na privatnom posedu. Izrečena mu je uslovna kazna zatvora u trajanju od dve godine, uz obavezno dvogodišnje lečenje od narkotika i 150 sati društveno korisnog rada.
Pored toga, izrečena mu je zabrana upravljanja motornim vozilima u trajanju od dve i po godine zbog opasne vožnje, upravljanja vozilom uprkos zabrani, vožnje bez osiguranja i oštećenja policijskog vozila u ranijem incidentu.
(Kurir.rs/DailyStar)