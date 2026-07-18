Slušaj vest

U iranskom napadu balističkim raketama i dronovima na Jordan poginula su dvojica američkih vojnika, dok se za jednim i dalje traga, saopštila je danas Centralna komanda Oružanih snaga SAD (CENTCOM).

Kako je navedeno u objavi na društvenoj mreži Iks, u jučerašnjem napadu ranjena su četvorica američkih vojnika. Oni su hitno prevezeni u bolnice u Jordanu, gde im je ukazana medicinska pomoć, nakon čega su pušteni na kućno lečenje.

Američka vojska je dodala da su ostali pripadnici koji su zadobili lakše povrede pregledani na licu mesta i ubrzo vraćeni na redovne dužnosti.

Pokrenut novi talas američkih napada na Iran

Centralna komanda Oružanih snaga SAD (CENTCOM) saopštila je da je u petak u 15 časova po istočnom američkom vremenu pokrenula novu seriju udara na Iran, sedmu uzastopnu noć.

Kako se navodi u saopštenju, operacija ima za cilj nastavak uništavanja iranskih vojnih kapaciteta, po naređenju vrhovnog komandanta američkih snaga, predsednika Donalda Trampa.

Iranska vojska pogodila vojne ciljeve u Kuvajtu i Jordanu

Iranske snage navele su da su gađale vojni kamp Al-Adiri i bazu Ali al-Salem u Kuvajtu, kao i vazduhoplovnu bazu Al-Azrak u istočnom Jordanu

SAD su okončale sedmu uzastopnu noć napada na Iran, saopštio je CENTCOM, dok je iranska vojska u subotu objavila da je pogodila vojne ciljeve u Kuvajtu i Jordanu kao odgovor na američke napade na svoju teritoriju, prenela je državna televizija.

Iranske snage navele su da su gađale vojni kamp Al-Adiri i bazu Ali al-Salem u Kuvajtu, kao i vazduhoplovnu bazu Al-Azrak u istočnom Jordanu, objavila je državna televizija na Telegramu.

Američka vojska sprovela je sedmu uzastopnu noć napada na Iran, saopštila je u petak Centralna komanda Oružanih snaga SAD (CENTCOM), dodajući da su mete bile vojna logistička infrastruktura i druge lokacije.

1/9 Vidi galeriju Američki napad na Iran Foto: Printscreen/X/OSINTdefender

Pogođena baza u Iraku

Na društvenim mrežama u petak je objavljena slika na kojoj se vidi požar u području za koje se tvrdi da je baza Al Harir, u blizini Erbila, u iračkom Kurdistanu.

Američka vojna baza Al Harir, koja se nalazi u severnom Iraku, navodno je pogođena u novom napadu, prenose pojedini bliskoistočni izvori.

Na društvenim mrežama objavljena je slika na kojoj se vidi požar u području za koje se tvrdi da je baza Al Harir, u blizini Erbila, u iračkom Kurdistanu.