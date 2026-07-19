UŽAS JE DOŠAO SA NEBA Ono što se desilo na planini ledi krv u žilama! U sekundi su pretvoreni u LEŠEVE!
Čak 97 ovaca rase valaiska crnonosa ovca uginulo je nakon što je grom pogodio planinski pašnjak Egerhorn u dolini Bin, u švajcarskom kantonu Vale, tokom noći između četvrtka i petka.
Leševi prevezeni helikopterom
Jedan od uzgajivača, Kilijan Šnidriger, potvrdio je za agenciju Keystone-ATS informacije koje je prethodno objavio lokalni portal Pomona.ch. On je naveo da su tokom petka leševi gotovo stotinu uginulih ovaca evakuisani helikopterom sa mesta nesreće.
Prema njegovim rečima, ovce su bile okupljene na jednom mestu kako bi tokom noći bile zaštićene od velikih predatora. Istakao je da takva praksa pre nekoliko godina nije bila potrebna, ali da su uzgajivači danas primorani da na taj način štite stada. Portal Pomona.ch navodi da su se životinje u trenutku udara groma nalazile u noćnom ograđenom prostoru.
Veliki udarac za uzgajivače
Nesreća je izazvala veliki šok među uzgajivačima ovaca u tom delu Švajcarske. Valaiska crnonosa ovca smatra se mnogo više od domaće životinje – predstavlja živi simbol kulturne baštine kantona Vale, a njen uzgoj duboko je povezan sa lokalnom tradicijom i dugogodišnjom posvećenošću stočara.
Gubitak gotovo polovine stada na ovakav način predstavlja ozbiljan udarac za pogođena gazdinstva i vraća njihov uzgoj godinama unazad.
Sličan slučaj dogodio se i 2014. godine iznad Rosvalda, takođe u kantonu Vale, kada je grom pogodio stado od 70 crnovratih koza i usmrtio 22 životinje.
(Kurir.rs/blick.ch)