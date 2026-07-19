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Čak 97 ovaca rase valaiska crnonosa ovca uginulo je nakon što je grom pogodio planinski pašnjak Egerhorn u dolini Bin, u švajcarskom kantonu Vale, tokom noći između četvrtka i petka.

Oko 80 životinja je preživelo udar groma koji je pogodio stado tokom snažne noćne oluje.

Leševi prevezeni helikopterom

Jedan od uzgajivača, Kilijan Šnidriger, potvrdio je za agenciju Keystone-ATS informacije koje je prethodno objavio lokalni portal Pomona.ch. On je naveo da su tokom petka leševi gotovo stotinu uginulih ovaca evakuisani helikopterom sa mesta nesreće.

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Prema njegovim rečima, ovce su bile okupljene na jednom mestu kako bi tokom noći bile zaštićene od velikih predatora. Istakao je da takva praksa pre nekoliko godina nije bila potrebna, ali da su uzgajivači danas primorani da na taj način štite stada. Portal Pomona.ch navodi da su se životinje u trenutku udara groma nalazile u noćnom ograđenom prostoru.

Veliki udarac za uzgajivače

Nesreća je izazvala veliki šok među uzgajivačima ovaca u tom delu Švajcarske. Valaiska crnonosa ovca smatra se mnogo više od domaće životinje – predstavlja živi simbol kulturne baštine kantona Vale, a njen uzgoj duboko je povezan sa lokalnom tradicijom i dugogodišnjom posvećenošću stočara.

stado ovaca Foto: Shutterstock

Gubitak gotovo polovine stada na ovakav način predstavlja ozbiljan udarac za pogođena gazdinstva i vraća njihov uzgoj godinama unazad.