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Gradonačelnik Njujorka Zoran Mamdani izjavio je da njegova administracija ispituje da li ima bilo kakva zakonska ovlašćenja da reaguje ukoliko izraelski premijer Benjamin Netanjahu u septembru doputuje u grad na zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

U razgovoru za The New York Times, Mamdani je rekao da su u toku konsultacije sa pravnim timom grada kako bi se utvrdilo koje nadležnosti, ukoliko ih uopšte ima, kancelarija gradonačelnika može da iskoristi.

1/9 Vidi galeriju Zohran Mamdani izabran za gradonačelnika Njujorka Foto: SARAH YENESEL/EPA

"Uradićemo sve što nam zakon dozvoljava u Njujorku, ali nećemo donositi sopstvene zakone kako bismo to postigli", rekao je Mamdani i dodao da vodi "aktivne razgovore" sa gradskim pravnim odeljenjem o tom pitanju.

Mamdani je ponovio i svoje oštre kritike na račun izraelskog premijera.

"Verujem da je premijeru Netanjahuu mesto u Hagu", rekao je on, aludirajući na Međunarodni krivični sud (MKS).

"On je ratni zločinac protiv koga je Međunarodni krivični sud podigao optužnicu", dodao je gradonačelnik.

Prema njegovim rečima, takav stav dele mnogi u međunarodnoj zajednici zbog posledica koje su, kako tvrdi, izazvale Netanjahuove odluke tokom proteklih godina.

1/12 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

MKS izdao nalog za hapšenje

Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Benjamina Netanjahua i bivšeg izraelskog ministra odbrane Joava Galanta zbog sumnje da su počinili ratne zločine i zločine protiv čovečnosti tokom izraelske vojne operacije u Pojasu Gaze.

1/17 Vidi galeriju Razorena Gaza Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Sud smatra da postoje razumni osnovi za sumnju da su dvojica zvaničnika krivično odgovorna za korišćenje izgladnjivanja kao metode ratovanja ograničavanjem isporuke osnovne humanitarne pomoći, uključujući hranu, vodu, gorivo, lekove i električnu energiju.

U nalozima se takođe navodi da se terete za namerne napade na civile, kao i za zločine protiv čovečnosti, među kojima su ubistva, progon i druga nehumana dela povezana sa humanitarnom krizom u Gazi. Sud je zaključke zasnovao na dokazima prikupljenim do maja 2024. godine.

Izrael odbacuje optužbe

Netanjahu i Galant odbacili su sve optužbe Međunarodnog krivičnog suda.

Iz kancelarije izraelskog premijera saopšteno je da su optužbe "apsurdne i lažne", uz tvrdnju da su vojne operacije Izraela zakonite i neophodne.

Galant je takođe odbacio odluku MKS-a, ocenivši da ona predstavlja opasan presedan koji podriva pravo jedne države na samoodbranu.