"Ljudi su tamo samo srećni što su ostali živi"

"Ljudi su tamo samo srećni što su ostali živi"

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Najmanje jedna osoba je poginula, a 13 je povređeno nakon velikog ruskog napada balističkim raketama na Kijev tokom noći između 18. i 19. jula. U napadu su oštećene stambene zgrade, a na više lokacija izbili su požari.

Među povređenima, šest osoba je hospitalizovano, dok je još petoro spaseno iz oštećenih zgrada, saopštio je gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko.

1/9 Vidi galeriju Ruski raketni napad na Kijev - 19.07.2026. godine Foto: screenshot X

Prve eksplozije odjeknule su oko 1:30 sati po lokalnom vremenu, dok su se širom centralne i istočne Ukrajine oglasile sirene za vazdušnu opasnost.

Nove detonacije usledile su oko 1:47 i 1:54, a zatim i oko 2:09 i 2:13 sati, kada je, prema izveštajima novinara sa terena, u razmaku od svega sat vremena ispaljeno više desetina projektila.

Još jedna serija snažnih eksplozija potresla je Kijev oko 2:38, dok su ruske snage nastavile napad na glavni grad. Prema navodima kanala koji prate ratna dešavanja, na Kijev je ispaljena ukupno 31 balistička raketa i najmanje osam hipersoničnih raketa "Cirkon".

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo nije potvrdilo ukupan broj ispaljenih projektila, ali je saopštilo da je od 1:24 sati ujutru registrovano više talasa balističkih raketa usmerenih ka Kijevu.

Požari i velika materijalna šteta

U Dnjeprovskom okrugu izbio je požar u studentskom domu nakon pada delova oborenih projektila, dok je u blizini jednog tržnog centra prijavljen gusti dim, rekao je Kličko.

U Desnjanskom okrugu projektil je pogodio prostor poslovnog objekta. Zapaljeno je više vozila, kao i jedno skladište.

U Solomjanskom okrugu požari su izbili na krovu supermarketa i obližnje stambene zgrade nakon raketnog udara.

Na drugoj lokaciji u istom okrugu delovi raketa pali su pored devetospratnice i razbili prozore na zgradi, dok je jedna osoba spasena sa drugog sprata. Vatrogasci su iz zapaljene petospratnice u Solomjanskom okrugu evakuisali četiri osobe.

U Ševčenkovskom okrugu zapalilo se troetažno krilo jedne administrativne zgrade nakon pada delova projektila. Oštećeno je više od deset parkiranih automobila, razbijeni su prozori na obližnjim stambenim objektima, a požari su izbili i na okolnim zgradama.

Vlasti su prijavile i pogodak u stambenu zgradu u Svjatošinskom okrugu.

U Kijevskoj oblasti, u blizini predgrađa Buča, požari su zahvatili više skladišta i logistički centar, saopštila je Državna služba za vanredne situacije. Stanica metroa Lukjanivska privremeno je zatvorena zbog oštećenja ulaza izazvanih eksplozijom.

Stanovnici uklanjaju ruševine

Stanovnici naselja Lukjanivka u Ševčenkovskom okrugu odmah nakon napada počeli su da uklanjaju ruševine.

Na jednoj stambenoj zgradi od 25 spratova izbijeni su gotovo svi prozori, dok su okolinu prekrili delovi projektila i građevinskog materijala. Nekoliko automobila potpuno je izgorelo.

Eleonora Belej (30), koja već pet godina živi u tom kraju, rekla je da je ovo bila "najstrašnija noć u njenom životu" zbog blizine eksplozija.

- Živeći u ovom delu grada sve čujemo veoma jasno, jer je ovaj kvart gotovo svakog meseca bio meta napada tokom ove godine. Ali nikada do sada eksplozije nisu bile ovako blizu - rekla je ona.

- Nisam želela da se selim odavde, jer sam uvek govorila da Rusi neće odlučivati gde ću živeti. Ali ova noć je zaista bila zastrašujuća. Ne znam kako da reagujem - dodala je.

Njena majka Nadija ispričala je da je jedan muškarac povređen u skloništu usled snažnog udarnog talasa, dok su ekipe Hitne pomoći nastavile da iznose povređene iz zgrade.

- Ljudi su tamo samo srećni što su ostali živi - rekla je Nadija.

Serija napada poslednjih nedelja

Rusija poslednjih nedelja gotovo svakodnevno izvodi napade na civilnu infrastrukturu širom Ukrajine. U napadu 16. jula na Kijev poginule su najmanje dve osobe, dok je šestoro povređeno.

Glavni grad Ukrajine bio je meta više masovnih raketnih udara u poslednjih nekoliko nedelja, u trenutku kada se Ukrajina suočava sa nedostatkom raketa za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot, koje su ključne za presretanje balističkih projektila.

U napadu 8. jula poginule su četiri osobe, a 15 je povređeno nakon što je Rusijalansirala dronove i balističke rakete na Kijev, treći put u svega nekoliko dana.

Tokom noći 6. jula Rusija je ispalila talase raketa i dronova na glavni grad, pri čemu je poginulo najmanje 26 ljudi, a više desetina je povređeno, među njima i sedmoro dece.

Napad je usledio svega nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorio da se sprema veliki napad na Kijev.