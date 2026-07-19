KERČKI MOST HITNO ZATVOREN! Ukrajina izvela BRUTALNE UDARE, gori veliko skladište nafte! Krim i Lugansk u plamenu, objavljeni snimci napada! (FOTO/VIDEO)
Ukrajinske snage su tokom noći između 18. i 19. jula izvele napade na skladište nafte u ruskom Stavropoljskom kraju, kao i na više ciljeva na teritorijama pod ruskom kontrolom, prenose kanali koji prate ratna dešavanja.
Prema navodima Telegram kanala Exilenova Plus, skladište nafte u gradu Mihajlovsku u Stavropoljskom kraju pogođeno je treći put u roku od nekoliko sedmica.
Samo nekoliko dana ranije, 13. jula, društvene mreže su takođe prenele da je Ukrajinagađala skladište nafte na jugu Stavropoljskog kraja. Stanovnici Luganskaprijavili su eksplozije u gradu 19. jula, navodi isti kanal.
Požar u trafostanici na Krimu
U Jalti na Krimu, nakon udara ukrajinskih dronova izbio je požar na trafostanici, što je izazvalo prekide u snabdevanju električnom energijom, saopštio je proukrajinski Telegram kanal Crimean Wind.
Prema istom izvoru, eksplozije su se čule i u Kerču na istoku Krima, zbog čega je Kerčki mostkoji povezuje poluostrvo sa Rusijom privremeno zatvoren.
Ukrajinski dronovi pogodili su i trafostanicu u selu Mindaljno, u blizini grada Sudaka, u okviru napada na više ciljeva na Krimu, prenosi Crimean Wind.
Nastavljeni udari na rusku vojnu infrastrukturu
Ukrajina redovno izvodi napade na vojnu infrastrukturu duboko na teritoriji Rusije i na područjima pod kontrolom ruskuh snaga, s ciljem da oslabi sposobnost Moskve da nastavi vođenje rata.
Tokom noći 18. jula ukrajinske snage pogodile su dva ruska logistička centra, skladište nafte i više ciljeva u Azovskom i Crnom moru, potvrdili su ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)