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NI RUSI NISU MIRNO SPAVALI!

NI RUSI NISU MIRNO SPAVALI!

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Ukrajinske snage su tokom noći između 18. i 19. jula izvele napade na skladište nafte u ruskom Stavropoljskom kraju, kao i na više ciljeva na teritorijama pod ruskom kontrolom, prenose kanali koji prate ratna dešavanja.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Krim, Lugansk i Stavropoljski kraj - 19. 07.2026. godine Foto: screenshot X

Prema navodima Telegram kanala Exilenova Plus, skladište nafte u gradu Mihajlovsku u Stavropoljskom kraju pogođeno je treći put u roku od nekoliko sedmica.

Samo nekoliko dana ranije, 13. jula, društvene mreže su takođe prenele da je Ukrajinagađala skladište nafte na jugu Stavropoljskog kraja. Stanovnici Luganskaprijavili su eksplozije u gradu 19. jula, navodi isti kanal.

Požar u trafostanici na Krimu

U Jalti na Krimu, nakon udara ukrajinskih dronova izbio je požar na trafostanici, što je izazvalo prekide u snabdevanju električnom energijom, saopštio je proukrajinski Telegram kanal Crimean Wind.

Prema istom izvoru, eksplozije su se čule i u Kerču na istoku Krima, zbog čega je Kerčki mostkoji povezuje poluostrvo sa Rusijom privremeno zatvoren.

Ukrajinski dronovi pogodili su i trafostanicu u selu Mindaljno, u blizini grada Sudaka, u okviru napada na više ciljeva na Krimu, prenosi Crimean Wind.

Nastavljeni udari na rusku vojnu infrastrukturu

Ukrajina redovno izvodi napade na vojnu infrastrukturu duboko na teritoriji Rusije i na područjima pod kontrolom ruskuh snaga, s ciljem da oslabi sposobnost Moskve da nastavi vođenje rata.