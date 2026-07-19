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Braća Endru i Tristan Tejt, influenseri čiji je sadržaj na društvenim mrežama zasnovan na promovisanju bogatstva, muške dominacije i mizoginije, uhapšeni su u subotu u Majamiju, nakon što su britanske vlasti zatražile njihovo izručenje zbog optužbi za silovanje i trgovinu ljudima, piše AP.

Portparol američke Službe maršala (U.S. Marshals Service) Brejdi Mekeron potvrdio je za agenciju AP da su braća privedena na osnovu naloga za hapšenje, čime su Sjedinjene Američke Države postale novo središte međunarodnog pravnog postupka koji traje godinama i obuhvata Rumuniju, Veliku Britaniju i SAD.

1/7 Vidi galeriju Endrju i Tristan Tejt Foto: EPA Robert Ghement, AP Vadim Ghirda

Velika Britanija traži izručenje

Britansko tužilaštvo saopštilo je da traži izručenje braće Tejt zbog optužbi da su između 2010. i 2017. godine silovali žene i učestvovali u trgovini ljudima radi seksualne eksploatacije.

Braća, koja imaju dvojno - američko i britansko - državljanstvo, preselila su se u Rumuniju 2016. godine. Tamo su uhapšena 2022. pod optužbom da su učestvovala u organizovanoj mreži za vrbovanje žena radi seksualnog iskorišćavanja.

Oni su negirali sve optužbe, a postupak u Rumuniji nije nastavljen zbog pravnih i proceduralnih problema. Prošle godine dozvoljeno im je da napuste Rumuniju, nakon čega su privatnim avionom otputovali na Floridu.

1/6 Vidi galeriju Braća Endrju i Tristan Tejt napustila Rumuniju u kojoj se vodi sudski proces protiv njih zbog trgovine ljudima. Foto: EPA Robert Ghement

Očekuje se njihovo pojavljivanje pred sudom

Prema informacijama osobe upoznate sa slučajem, braća bi početkom naredne sedmice trebalo da se pojave pred saveznim sudom u Majamiju.

Britanske optužbe odnose se na navodna krivična dela počinjena nad ženama u oblasti severno od Londona, gde su braća odrasla. Njihovi advokati ranije su saopštili da njihovi klijenti odbacuju sve navode.

Endru Tejt Foto: AP ANdreea Alexandru

Advokat: "Optužbe su kleveta"

Advokat Džozef Mekbrajd, koji zastupa braću Tejt, izjavio je da još nije razgovarao sa svojim klijentima, ali je nove optužbe iz Velike Britanije nazvao "prljavštinom i klevetom", tvrdeći da je njihov cilj da ugroze tužbe za klevetu koje su braća podnela u SAD.

- Iskoristili su sva sredstva kako bi sprečili da ova dvojica ikada dobiju priliku da iznesu svoju odbranu pred sudom - rekao je Mekbrajd.

Dodao je da veruje da će, kada sud bude razmotrio činjenice i kada američko Ministarstvo pravde ispita, kako je naveo, zloupotrebu ovlašćenja, Endru i Tristan Tejt biti oslobođeni.

- Amerika neće obavljati politički prljav posao za Britaniju - poručio je on.

Endru Tejt Foto: Printscreen Instagram

Kontroverzna karijera

Endru Tejt (39) prvi put je stekao širu popularnost kao učesnik britanskog rijaliti programa "Big Brother" 2016. godine, iz kojeg je izbačen nakon što se pojavio snimak na kojem navodno fizički napada jednu ženu.

On i njegov brat Tristan (38) otvoreno podržavaju predsednika SAD Donalda Trampa.

Endru Tejt ima više od 10 miliona pratilaca na društvenoj mreži "Iks", ali je trajno uklonjen sa platformi poput Jutjuba, TikTok-a i Instagrama zbog kršenja pravila o govoru mržnje.

Njegove najkontroverznije izjave uključuju tvrdnje da žene snose deo odgovornosti za seksualne napade kojima su izložene, nasilne komentare o ženama, kao i omalovažavanje osoba koje traže pomoć zbog problema sa mentalnim zdravljem.

Braća Tejt uporno odbacuju optužbe za nasilje i trgovinu ljudima, tvrdeći da su njihove izjave izvučene iz konteksta ili da su bile izrečene u šali.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Još 38 novih optužbi

Britanska Krunska služba tužilaca saopštila je da je, pored optužbi objavljenih 2025. godine koje se odnose na navodne zločine nad tri žene, protiv braće podignuto još ukupno 38 novih optužbi koje se odnose na četiri dodatne navodne žrtve.

Obojica se terete za silovanje i trgovinu ljudima.

Pored toga, Endru Tejt suočava se sa dodatnom optužbom za sticanje koristi od prostitucije, kao i sa 19 tačaka optužnice koje se odnose na posedovanje nedozvoljenih snimaka seksualnog zlostavljanja dece i ekstremne pornografije, saopštile su britanske vlasti.