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Ekipa novinara "Kijev posta" pridružila se ukrajinskoj jedinici za upravljanje bespilotnim kopnenim vozilima (UGV) iz 13. brigade "Hartija" tokom misije dopremanja hrane i municije na položaje na prvoj liniji fronta, uprkos stalnoj pretnji od ruskih dronova.

Ova bespilotna kopnena vozila mogu da pređu desetine kilometara, evakuišu ranjene vojnike i izvlače oštećene bespilotne letelice sa bojišta. Jedan od robota, nazvan "Erdogan", nastavio je da izvršava zadatke čak i nakon što je naišao na minu i bio pogođen FPV dronom.

"Kijev post" je objavio snimak sa neotkrivene lokacije gde se može videti kako ukrajinski kopneni roboti smanjuju rizik za vojnike na prvoj liniji fronta.

Upravljanje UGV dronovima Foto: screenshot YT/kyiv_post

Svrha misije

Kako kaže novinarka ukrajinskog lista, bespilotni kopneni robotski sistemi pomažu u tome da vojnici ostanu van opasnosti. Mogu da nose hranu, municiju i sve neophodne zalihe do ukrajinskih pozicija gde svako putovanje može biti smrtonosno.

- Juče smo morali da izađemo tokom dana da evakuišemo ranjenog vojnika, a uglavnom prevozimo municiju. Danas prevozimo namirnice jer su im zalihe pri kraju. Sve je spremno za vozila. Moja omiljena misija bila je kada smo neprijatelju isporučili 100 kg eksploziva i detonirali ga - rekao je jedan od operatera.

Dron u akciji Foto: screenshot YT/kyiv_post

Priprema i tehnička kontrola

Pripadnici ove jedinice su detaljno objasnili kako ide proces pripreme za misiju jednog UGV drona.

1/7 Vidi galeriju Ukrajinska jedinica za bespilotne kopnene dronove - "Hartija" - 13. brigada Foto: screenshot YT/kyiv_post

- UGV su bespilotna kopnena vozila. Koristimo ih prvenstveno za logističke misije, transport namirnica i municije u zavisnosti od jedinice za koju radimo. Takođe se koriste za evakuaciju ranjenika, izvlačenje poginulih vojnika i preuzimanje drugih dronova. Vršimo održavanje pre polaska, što znači da proveravamo da li je dostupna oprema za vuču i za evakuaciju, ukoliko bude potrebna. Proveravamo da li kamere, svetla i komunikacije rade ispravno. Da li nam rade zvučnici. To znači da, ako vršimo evakuaciju, možemo da razgovaramo sa njima. Dakle, to je provera pre polaska - rekao je operater.

Novinarka ga je potom pitala da li se sve to vidi preko aplikacije.

- Da, ide preko aplikacije. Možemo sve da vidimo, a takođe ga i kontrolišemo preko aplikacije. Dakle, ako se sada udaljite, možemo lako da ga kontrolišemo sa tableta. Na isti način ga kontrolišemo sa računara pomoću kontrolora - ističe pripadnik vojne formacije.

UGV dron Foto: screenshot YT/kyiv_post

Evakuacija ranjenika sa fronta

Kako kažu, dronovi mnogo pomažu u evakuaciji ranjenika i izvlačenju vojnika u teškim situacijama na prvim linijama fronta.



- Juče je bila teška situacija. Vrlo retko radimo tokom dana, ali juče smo morali da izađemo tokom dana da bismo evakuisali ranjenog vojnika. Bio je teško ranjen. Hvala Bogu, sve je u redu. Kiša nam je pomogla. Loše vreme je pomoglo. Evakuisali smo momka. Stao je na minu. Mnogi ljudi se plaše. Plaše se da se popnu na UGV. Ali kada je povreda veoma teška i nema druge opcije, oni se popnu i mi ih evakuišemo bez ikakvih problema.

Na pitanje da li ranjenik može da čuje operatera, oni odgovaraju:

- Da, naravno, možemo da razgovaramo i možemo da ih čujemo. Kada evakuišemo ranjene vojnike, to mnogo pomaže jer možemo stalno da proveravamo njihovo stanje. Ako shvatimo da im se stanje pogoršava, možemo da odvezemo dron do naše najbliže pozicije ili da pozovemo momke tamo - izviđače ili nekog drugog - kako bi mogli da provere stanje ranjenika i pruže mu prvu pomoć - kažu.

Kretanje bespilotnog kopnenog drona i njegovo praćenje na kameri Foto: screenshot YT/kyiv_post

Otpornost dronova na terenu



- Ako pogledate dron otpozadi, videćete da je izrešetan. To je izazvao FPV dron (dron kamikaza). Dron ga je pogodio i UGV je raznet u paramparčad. Ali veza se ponovo uspostavila i uspeli smo da ga dovezemo nazad. Svaki dron ima svoje ime. Ovaj se zove "Erdogan" i zaista ima turski čelični karakter. Izvršio je dve evakuacije. Naišao je na minu dok smo evakuisali ranjene vojnike. Pošto je i dalje mogao da se kreće, doneta je odluka da se nastavi evakuacija momaka. Prešao je preko mine i točak mu je otkinut, ali se ipak vratio.

Isporuka hrane i zaliha

Isporuka hrane vojnicima izuzetno važna, ali 80 odsto isporuka čini municija. Vojnicima obavezno šalju i slatkiše.



- Ovde ima konzervirane hrane, vojnih obroka i poslastica, jer čak i na liniji fronta i dalje želite nešto ukusno, nešto slatko. Slatkiši su obavezni na položaju. To je ono za čim najviše žudite. Ovde je kutija keksa koji obezbeđuje država. I oni idu na položaj i momci će ih jesti uz čaj. Ponekad imamo komplete za pravljenje boršča. Sve ovo obezbeđuje država, ali ponekad i sami kupujemo neke stvari. Trenutno su na položaju tri osobe. Sve ovo je za tri osobe. I nije za jedan dan, ovo je dovoljno za bar nedelju dana. Uglavnom prevozimo municiju. Ona čini oko 80% onoga što nosimo. Danas prevozimo namirnice jer su im zalihe pri kraju - rekao je vojnik.

UGV su obezbeđeni žicom od udara ruskih FPV dronova Foto: screenshot YT/kyiv_post

Vožnja, izazovi na putu i domet

Kako kažu, dron može da pređe između 40 i 50 kilometara brzinom od približno 10 do 12 km/h.



- Bilo je slučajeva kada je dron imao problema sa kamerom i nismo mogli da vidimo kroz njega. Onda bismo dovezli drugi dron do njega i koristili video prenos sa tog drugog drona da bismo navodili prvi. Bilo je svakakvih situacija.

Potom je jedan od operatera komentarisao situaciju tokom vožnje.

- Pa, već sam na putu nazad. Ukupna udaljenost je približno 28 kilometara. Verovatno mi je ostalo još oko 12 kilometara. Treba malo više vremena jer put zarasta. Putovanje do tamo je trajalo duže, povratak će biti brži. Za ukupan put je potrebno oko 3 do 3 i po sata, mada zavisi od rute. Najduže što sam ikada upravljao bilo je oko 12 do 14 sati.

Dron koji je dobio ime "Erdogan" Foto: screenshot YT/kyiv_post

Borbene misije i opasnosti

Jedan od operatera ovih dronova rekao je da mu je jedna od omiljenih operacija bila kada su neprijatelju isporučili 100 kg eksploziva i detonirali ga.



- Moja omiljena misija bila je kada smo neprijatelju isporučili 100 kg eksploziva i detonirali ga. To mi je bila omiljena. Bila je to misija od 12 sati. Tokom te misije, čekao sam da stigne dron koji me je pratio. Dok sam čekao, mogao sam da odem do toaleta ili da pojedem nešto. Imamo vodu i čaj, ali obično ništa ne jedem tokom misije. Ruski Mavic dronovi mogu da nas uoče i prate. Zatim šalju udarne FPV dronove i pokušavaju da me pogode. Da li će uspeti, zavisi od toga da li ću ja prvi videti njih ili će oni prvi videti mene. Bila je jedna misija evakuacije ranjenih vojnika blizu linije fronta. Postojao je izdvojen drvored gde se zemunica srušila i nije bilo komunikacije s momcima. Doveli smo dron do zemunica, ali nisu odgovorili. Tada je doneta odluka da odvezemo dron do položaja na liniji fronta. Tamo smo pokupili dva vojnika i doveli ih nazad do ranjenika. Oni su ih otkopali, stavili ranjene vojnike na dronove, i mi smo ih evakuisali.

Pomoć civilima i cena dronova

Kako prenosi "Kijev post", pripadnici ove jedinice često uskaču u pomoć i civilima.