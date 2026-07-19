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Dok se intenzitet sukoba na linijama fronta u Ukrajini nastavlja, fokusiramo se na ključna dešavanja na terenu, strateške pomake i uticaj koji ova faza rata ima na obe strane. Dok svet prati vesti u realnom vremenu, građani Rusije suočavaju se sa sve restriktivnijim pristupom internetu.

Uz ograničene mogućnosti korišćenja globalnih servisa, povlačenje kompanija kao što su Apple i Google iz tamošnjeg platnog i tehnološkog ekosistema, informisanje stanovništva postaje veliki izazov. Dronovi lete, bombe padaju, ali ne samo bombe...pala je i vlada Ukrajine.

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije vikend", kod voditeljke Krune Une Mitrović, govorili: prof. dr Dragan Petrović i prof. dr Miloš Laban.

- Čini mi se da je rat u Ukrajini sada ušao, a tek će ući, u mnogo dramatičniju fazu. Ne bih rekao da je to završna faza. To se, između ostalog, vidi i kroz informacije iz ruskih medija o mogućem povratku generala Sergeja Surovikina na značajniju vojnu ulogu. On je na Zapadu poznat pod nadimkom "general Armagedon", upravo zbog svog ofanzivnog pristupa ratovanju. Za razliku od dugotrajnih pozicionih borbi, Surovikin je poznat po tome što zagovara odlučnije ofanzivne operacije. Prema pisanju pojedinih ruskih medija, među mogućim ciljevima pominju se oslobađanje Odese, pa čak i pokušaj zauzimanja Kijeva. Koliko je to realno, ostaje da se vidi - rekao je Laban.

prof. dr Miloš Laban, geopolitički analitičar Foto: Kurir Televizija

Strah od širenja sukoba

Upozorio je da bi dalji razvoj sukoba mogao zavisiti od šire geopolitičke slike i poteza velikih sila.

- Međutim, postoji i jedan mnogo dramatičniji scenario koji niko ne bi želeo da se dogodi. U ruskom javnom prostoru mogu se čuti pozivi pojedinih uticajnih komentatora da se sukob ne završi samo na ratištu u Ukrajini, već da se izvrši pritisak na centre koji, prema njihovom mišljenju, donose ključne odluke. Pojedini ruski analitičari ranije su govorili da se sukob neće završiti klasičnim vojnim ishodom, već udarom na ono što nazivaju glavnim centrima moći. Tu se često pominje London, odnosno Londonski siti. Ne bih voleo da dođe do takvog razvoja događaja, ali očigledno je da Rusija ovaj sukob posmatra kao rat iscrpljivanja i da prati proces ubrzane militarizacije Evrope - kaže on.

Petrović je ocenio da kretanja na liniji fronta ukazuju na promene na terenu koje, prema njegovom mišljenju, treba posmatrati kroz konkretne pokazatelje.

- Teško je dati konačnu procenu, ali mislim da je linija fronta i dalje presudan faktor. Naravno, na stanje na terenu utiče više različitih elemenata, ali front je ono što pokazuje realnu sliku situacije. Kada se osvrnemo godinu dana unazad, vidimo da je Rusija zauzela niz važnih i utvrđenih gradova. Tu pre svega mislim na Toreck, Časov Jar, Pokrovsk, Mirnograd, Seversk, Guljajpolje, a sada se govori i o stanju u Konstantinovki, Krasnom Limanu i Kupjansku. Zbog toga je važno da se podsetimo konkretnih činjenica, jer se često mogu čuti tvrdnje da front stoji ili da Ukrajina poslednjih meseci napreduje. Međutim, kada se analiziraju podaci i stanje na terenu, vidi se da je Rusija ostvarila određene pomake - istakao je.

Dragan Petrović profesor Foto: Kurir Televizija

- Ako jedna strana za godinu dana zauzme veliki broj važnih, snažno utvrđenih gradova za koje su se borbe vodile mesecima, onda se to mora uzeti u obzir. Nauka se zasniva na činjenicama, a ne na utiscima. Kada pogledamo konkretne pokazatelje, ne može se reći da front potpuno miruje. Ruske snage i dalje napreduju, iako je tempo u ovoj godini značajno sporiji nego ranije. Postoji nekoliko faktora koji su uticali na to usporavanje. Pre svega, suočavamo se sa potpuno novim načinom ratovanja. Kao što su u Prvom svetskom ratu avioni, tenkovi i bojni otrovi promenili način borbe, a u Drugom svetskom ratu ta tehnologija dodatno usavršena, danas dronovi predstavljaju revoluciju na bojnom polju. Razvoj dronova značajno je promenio taktiku. Više nije moguće lako grupisati velike vojne formacije, jer one vrlo brzo postaju meta za uništavanje - za emisiju "Puls Srbije vikend", objasnio je Petrović.

02:52 Miloš Laban o povratku "generala Armagedona" i mogućim potezima Rusije za Kurir TV: "Rat u Ukrajini tek ulazi u dramatičnu fazu" Izvor: Kurir televizija

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