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Američka vojska izvela je u nedelju vazdušne udare na ciljeve Iranske revolucionarne garde kao odgovor na napad u Jordanu u kojem su poginuli američki vojnici, čime je dodatno eskalirao sukob između Vašingtona i Teherana oko Ormuskog moreuza.

Napadi predstavljaju deo sedmodnevne vojne kampanje tokom koje je Iranizveo udare na zemlje saveznice SAD širom Bliskog istoka, dok je u međuvremenu propao privremeni sporazum čiji je cilj bio okončanje rata između dve zemlje.

SAD gađale vojnu infrastrukturu

Sjedinjene Države poslednjih dana gađaju mostove, elektroenergetske objekte i drugu infrastrukturu u Iranu, dok je Teheran uzvratio napadima na elektrane i postrojenja za desalinizaciju vode u Kuvajtu, čime je ugrožen svakodnevni život u toj zalivskoj državi bogatoj naftom.

Iran je istovremeno pojačao pretnje da će proširiti napade i na druge zemlje u regionu, što je izazvalo upozorenje Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kuvajt je u nedelju ponovo aktivirao protivvazdušnu odbranu nakon upozorenja vojske da se zemlji približavaju iranski dronovi i rakete.

1/6 Vidi galeriju Osvetnički udari Amerike na Iran zbog pogibije američkih vojnika u Jordanu - 19.07.2026. godine Foto: screenshot apnews

Meta bila Revolucionarna garda

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da su tokom napada pogođeni objekti za obalski nadzor i protivvazdušnu odbranu, pomorski kapaciteti, kao i skladišta raketa i dronova.

Po prvi put zvanično je potvrđeno da su mete bili i objekti Iranske revolucionarne garde, jedne od najmoćnijih institucija u Iranu koja kontroliše arsenal balističkih raketa.

Snimci koje je objavila američka vojska prikazuju napade izvedene borbenim avionima i krstarećim raketama "Tomahavk" lansiranim sa brodova. Jedan od pogođenih ciljeva nalazio se u planinskoj dolini, gde Revolucionarna garda tradicionalno skriva raketne baze i vojnu opremu.

Iran nije objavio ukupne podatke o materijalnim gubicima u američkim napadima, koji su ušli u osmi dan sukoba oko kontrole Ormuskog moreuza - strateški važnog prolaza kroz koji u mirnodopskim uslovima prolazi oko petine svetske trgovine naftom i prirodnim gasom.

Poginuli američki vojnici

Prema podacima američke vojske, u iranskom napadu na bazu u Jordanu poginula su dva američka vojnika, jedan se vodi kao nestao, dok su četvorica hospitalizovana. Od početka rata poginulo je ukupno 16 američkih vojnika, a više od 430 je ranjeno.

Iranske vlasti saopštile su u subotu da je u najnovijim američkim napadima poginulo najmanje 50 ljudi, dok je više od 500 ranjeno.

Emirati upozoravaju na opasnu eskalaciju

Gotovo sve arapske zemlje Persijskog zaliva bile su meta iranskih odmazdi, a u subotu je u Saudijskoj Arabiji oglašena raketna uzbuna. Ujedinjeni Arapski Emirati za sada nisu napadnuti.

Poluzvanična iranska agencija Fars, koja se smatra bliskom Revolucionarnoj gardi, objavila je upozorenje da bi, ukoliko se nastave napadi na iransku civilnu infrastrukturu, aerodromi u Dubaiju i Abu Dabiju, kao i luke Fudžaira i Džebel Ali, trebalo odmah da budu evakuisani.

Ministarstvo spoljnih poslova UAE odgovorilo je pozivom na maksimalnu uzdržanost kako bi se sprečila dalja eskalacija nasilja.

U saopštenju se navodi da napadi na civilnu infrastrukturu predstavljaju grubo kršenje međunarodnog prava i da se ni pod kojim okolnostima ne mogu opravdati.

Generalni sekretar Saveta za saradnju zemalja Persijskog zaliva Jasem Mohamed al-Budažvi optužio je Iran za ratne zločine zbog napada na civilne objekte i infrastrukturu.

Ormuski moreuz u centru sukoba

Američki predsednik Donald Tramp ranije je zapretio da će gađati iranske elektrane i mostove kako bi primorao Teheran da odustane od kontrole nad Ormuskim moreuzom.

1/6 Vidi galeriju Iranci nose transparente: "Ubij Trampa" Foto: Vahid Salemi/AP, ATTA KENARE / AFP / Profimedia, Hossein Beris/MEI / Sipa Press / Profimedia

Poslednji napadi ukazuju na to da američka vojska sprovodi tu strategiju, počevši od obalskih područja uz moreuz.

SAD su prošle sedmice ponovo uvele pomorsku blokadu iranskih luka kako bi zaustavile izvoz sirove nafte. Američka vojska saopštila je da je od tada preusmerila pet brodova i onesposobila jedan.

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamneiporučio je da će SAD dobiti "nezaboravnu lekciju" ukoliko nastave napade na Islamsku Republiku.

1/8 Vidi galeriju Modžtaba Hamnei Foto: Printkskin, Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP Altaf Qadri, AP Vahid Salemi, Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia

Jedan iranski pregovarač izjavio je da Teheran suspenduje obaveze iz privremenog sporazuma potpisanog pre oko mesec dana, koji je trebalo da predstavlja osnovu za trajni prekid sukoba.

Zajednička komanda iranskih oružanih snaga poručila je da će na, kako su naveli, američku "pohlepu, nasilništvo, totalitarizam i brutalnost" odgovoriti "razornom silom".

IRGC objavila snimak obaranja američkog drona MQ-9 na jugu Irana

Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je snimak za koji tvrdi da prikazuje obaranje američkog bespilotnog borbenog drona MQ-9 "Reaper" iznad područja Asaluje, na jugu Irana.

Prema navodima IRGC-a, njihove snage oborile su američku bespilotnu letelicu tokom operacije u blizini obale Persijskog zaliva.