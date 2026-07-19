Ispovest žene koja je verovala da spašava davljenika

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Prema rečima očevidaca, dvojica dečaka odlučila su da se okupaju u Dunavu. Dok su se igrali u vodi nedaleko od obale, jedan od njih je počeo da se davi.

Njegov prijatelj se uplašio i otrčao da potraži pomoć, ali dok je pronašao odraslu osobu, jedanaestogodišnji Ivan je već nestao pod vodom. Tokom potrage policija je pronašla telo dečaka pre nego što ga je rečna struja odnela nizvodno.

Samo dan ranije, opštinske vlasti u Kozloduju podsetile su stanovnike i posetioce da je i ove letnje sezone na snazi zabrana kupanja, plivanja i korišćenja plovila u neobezbeđenim i neuređenim delovima Dunava.