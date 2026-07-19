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Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je Peruna dubini od oko 22 kilometra, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Desetine kuća pretvorile su se u ruševine u najteže pogođenom području Pumpunja.

Strah je zavladao među stanovnicima tog regiona, gde su meštani prijavili da su ljudi ostali zarobljeni ispod ruševina. Zemljotres je registrovan u 21:24 časova, a epicentar se nalazio oko sedam kilometara južno od grada Čupaka.

1/4 Vidi galeriju Zemljotres u Peruu Foto: Printscreen

Potresi su se osetili u oblastima Huankaho, Konsepsion, Hauha i brojnim mestima u dolini Mantaro. Za samo nekoliko sekundi ljudi su u panici istrčali iz svojih domova pokušavajući da se sklone, dok je iznenadni nestanak struje ostavio ulice u mraku.

U početku je rečeno da su dve osobe poginule u mestu Pumpunja, koje pripada opštini Čongos Baho. Policija, vatrogasci i medicinski timovi odmah su izašli na teren kako bi pomogli povređenima i izvukli tela stradalih.

Broj poginulih kasnije je porastao na pet osoba, dok vlasti upozoravaju da bi da broj mogao dodatno da raste. Prema lokalnim medijima, među stradalima je i stoka koja je nastradala kada su se na nju obrušili delovi objekata.

Najmanje tri naknadna potresa već su registrovana usred haosa, prenosi peruanski list "Peru21". Na jednom od snimaka može se videti pevačica koja nastupa u jednom baru u trenutku kada bina počinje snažno da se trese, a struja nestaje.

U centru Čongos Bahoa, istorijski spomenik Kani Krus srušio se na glavni trg. Ova kamena građevina stara oko 500 godina predstavlja centralnu tačku godišnjeg hodočašća dugog 20 kilometara koje vodi od Huankaha do Čongos Bahoa.

Timovi za upravljanje rizicima od katastrofa počeli su procenu štete na kućama, javnim objektima, zdravstvenim ustanovama, školama, lokalnim putevima i stočnim fondovima.

Ovaj zemljotres dogodio se samo nekoliko dana nakon što je Meksiko pogodio snažan potres jačine 7,3 stepena.

Snažno podrhtavanje tla osetilo se širom juga Meksika, Gvatemale i Salvadora, izazvavši snažno ljuljanje zgrada i strah od mogućih razornih cunamija.

Američki geološki zavod (USGS) upozorio je da bi opasni talasi cunamija mogli da pogode obale u krugu od oko 300 kilometara od epicentra. U Meksiku, Gvatemali i Salvadoru nije bilo prijavljenih žrtava niti ozbiljne materijalne štete.