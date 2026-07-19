POŽARI BESNE ŠIROM GRADA, NASRED ULICE OGROMAN KRATER: Ruska odmazda! Izveli do sada najjači napad na Kijev, za 40 minuta na grad sručili gotovo 200 PROJEKTILA
Prema rečima predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, u roku od 40 minuta ruska vojska je ispalila više od 40 raketa, kao i 120 dronova.
On je pozvao zapadne saveznike da nastave isporuke raketa presretača za PVO sisteme.
- Takođe je od suštinskog značaja da se nastavi sa pritiskom na Rusiju, paralelno sa našim radom na jačanju kapaciteta za odbranu od balističkih raketa. Kašnjenje u donošenju novih odluka pruža Moskvi priliku da planira ne samo nove napade na naš narod, već i načine za zaobilaženje novih sankcija - naveo je Zelenski.
Prema poslednjim dostupnim podacima, jedna osoba je ubijena u napadu, a osmoro je ranjeno.
Prema pisanju stranih medija, u pitanju je ruska odmazda za jučerašnji napad Ukrajinaca na veliko skladište kompanije "Wildberries", ruskog pandana američkom "Amazonu", kao i nastavljene udare na naftnu infrastrukturu.
Pogođena vojna fabrika
U napadu su uništeni i fabrika i skladišta ukrajinske kompanije UKRTAC, velikog proizvođača vojne opreme.
To je objavio direktor za razvoj kompanije, Severion Dangadze, na svojoj Fejsbuk stranici.
On je današnje granatiranje nazvao "najvećom tragedijom u istoriji kompanije".
- Prijatelji, sinoć je naša kompanija doživela najveću tragediju u celoj svojoj istoriji. Kao rezultat direktnog raketnog udara, fabrika UKRTAC i naša skladišta su potpuno uništeni. Neću to kriti - za mene je ovo bio izuzetno težak dan. Iza ovih zidova bile su godine rada, stotine ljudi, hiljade odluka, nesanice, vera, odgovornost i ogromna želja da doprinesem bezbednosti Ukrajine - napisao je Dangadze.
Oštećene zgrade, požari besne, nasred ulice ogroman krater
U Solomjanskom okrugu je nakon napada u plamenu poslovna zgrada, oštećena je i devetospratna stambena zgrada, a i dalje se nastavljaju napori za gašenje požara na površini od 200 kvadratnih metara.
U Ševčenkivskom okrugu, požar je zahvatio trospratnu zgradu površine 400 kvadratnih metara, a uništeno je više od deset parkiranih automobila.
Oštećen je i podzemni prolaz kod stanice metroa u Lukjanivci, a nasred ulice se otvorio ogroman krater.
U Svjatošinskom okrugu zapalio se krov privatne kuće, u Desnjanskom okrugu nestambena zgrada, a u Dnjeprovskom okrugu primljeni su izveštaji o zapaljenim automobilima.
U blizini Buče, ruske snage su pogodile skladišta i logistički objekat, prema podacima Državne službe za vanredne situacije Ukrajine.
Na telegramu se izveštava i da je oštećeno skladište jedne američke kompanije.
Pogođen putnički voz u Zaporoškoj oblasti
Ukrajinski ministar infrastrukture i saobraćaja Mikola Kalašnjik je saopštio na Telegramu da je rano jutros ruski dron pogodio voz u Zaporoškoj oblasti.
U napadu je prema njegovim tvrdnjama kondukter ranjen u nogu.
Prema rečima Kalašnjika, putnici i zaposleni u vozu su na vreme evakuisani.
Železnica nastavlja sa radom, saopštili su iz ministarstva.
Sibiga pozvao Zapad da izvrši razarajući pritisak na Rusiju
Ministar spoljnih poslova Andrij Sibiga izjavio je o potrebi za "razarajućim pritiskom" na Rusiju nakon novog masovnog napada na Kijev.
Sibiga je na društvenoj mreži Iks istakao da je Rusija koristila najveći broj balističkih raketa od početka rata - oko 40.
- Pozivamo na adekvatne i odlučne mere. Na Moskvu se mora izvršiti razarajući pritisak da se okonča ovaj teror. Ne može biti pauze u jačanju sankcija i izolaciji Rusije. 21. paket sankcija EU mora biti odmah deblokiran. Ne može biti pauze u zaštiti ljudskih života. Sporazumi o isporuci dodatnih presretača moraju se sprovesti bez odlaganja - naglasio je ministar.