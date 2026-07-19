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Prema rečima predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, u roku od 40 minuta ruska vojska je ispalila više od 40 raketa, kao i 120 dronova.

On je pozvao zapadne saveznike da nastave isporuke raketa presretača za PVO sisteme.

- Takođe je od suštinskog značaja da se nastavi sa pritiskom na Rusiju, paralelno sa našim radom na jačanju kapaciteta za odbranu od balističkih raketa. Kašnjenje u donošenju novih odluka pruža Moskvi priliku da planira ne samo nove napade na naš narod, već i načine za zaobilaženje novih sankcija - naveo je Zelenski.

Prema poslednjim dostupnim podacima, jedna osoba je ubijena u napadu, a osmoro je ranjeno.

Prema pisanju stranih medija, u pitanju je ruska odmazda za jučerašnji napad Ukrajinaca na veliko skladište kompanije "Wildberries", ruskog pandana američkom "Amazonu", kao i nastavljene udare na naftnu infrastrukturu.

Pogođena vojna fabrika

U napadu su uništeni i fabrika i skladišta ukrajinske kompanije UKRTAC, velikog proizvođača vojne opreme.

To je objavio direktor za razvoj kompanije, Severion Dangadze, na svojoj Fejsbuk stranici.

On je današnje granatiranje nazvao "najvećom tragedijom u istoriji kompanije".

- Prijatelji, sinoć je naša kompanija doživela najveću tragediju u celoj svojoj istoriji. Kao rezultat direktnog raketnog udara, fabrika UKRTAC i naša skladišta su potpuno uništeni. Neću to kriti - za mene je ovo bio izuzetno težak dan. Iza ovih zidova bile su godine rada, stotine ljudi, hiljade odluka, nesanice, vera, odgovornost i ogromna želja da doprinesem bezbednosti Ukrajine - napisao je Dangadze.

Oštećene zgrade, požari besne, nasred ulice ogroman krater

U Solomjanskom okrugu je nakon napada u plamenu poslovna zgrada, oštećena je i devetospratna stambena zgrada, a i dalje se nastavljaju napori za gašenje požara na površini od 200 kvadratnih metara.

U Ševčenkivskom okrugu, požar je zahvatio trospratnu zgradu površine 400 kvadratnih metara, a uništeno je više od deset parkiranih automobila.

Oštećen je i podzemni prolaz kod stanice metroa u Lukjanivci, a nasred ulice se otvorio ogroman krater.

U Svjatošinskom okrugu zapalio se krov privatne kuće, u Desnjanskom okrugu nestambena zgrada, a u Dnjeprovskom okrugu primljeni su izveštaji o zapaljenim automobilima.

U blizini Buče, ruske snage su pogodile skladišta i logistički objekat, prema podacima Državne službe za vanredne situacije Ukrajine.

Na telegramu se izveštava i da je oštećeno skladište jedne američke kompanije.

Pogođen putnički voz u Zaporoškoj oblasti

Ukrajinski ministar infrastrukture i saobraćaja Mikola Kalašnjik je saopštio na Telegramu da je rano jutros ruski dron pogodio voz u Zaporoškoj oblasti.

Foto: Мінрозвитку

U napadu je prema njegovim tvrdnjama kondukter ranjen u nogu.

Prema rečima Kalašnjika, putnici i zaposleni u vozu su na vreme evakuisani.

Železnica nastavlja sa radom, saopštili su iz ministarstva.

Sibiga pozvao Zapad da izvrši razarajući pritisak na Rusiju

Ministar spoljnih poslova Andrij Sibiga izjavio je o potrebi za "razarajućim pritiskom" na Rusiju nakon novog masovnog napada na Kijev.

Sibiga je na društvenoj mreži Iks istakao da je Rusija koristila najveći broj balističkih raketa od početka rata - oko 40.