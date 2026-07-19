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Međunarodni aerodrom i morska luka u Akabi, na jugu Jordana, evakuisani su u nedelju zbog "konkretne i verodostojne pretnje", saopštila je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država.

Američka ambasada pozvala je svoje državljane da izbegavaju oba objekta dok rastu regionalne tenzije nakon iranskih napada i pogibije dvojice američkih vojnika.

- Snažno savetujemo svim Amerikancima da ne putuju ni do aerodroma ni do morske luke - navodi se u saopštenju ambasade objavljenom na društvenoj mreži "Iks", uz poziv građanima da nastave da prate uputstva jordanskih vlasti.

Ambasada nije objavila dodatne detalje o prirodi pretnje niti je navela koliko dugo će evakuacija trajati.

1/6 Vidi galeriju Osvetnički udari Amerike na Iran zbog pogibije američkih vojnika u Jordanu - 19.07.2026. godine Foto: screenshot apnews

Strah od šire eskalacije sukoba

Upozorenje je izdato u trenutku sve veće zabrinutosti zbog mogućeg širenja sukoba između Irana i Sjedinjenih Država na širi region Bliskog istoka.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je u subotu da su dva američka vojnika poginula u iranskom napadu u Jordanu dan ranije, dok se još jedan pripadnik američkih snaga vodi kao nestao.

1/6 Vidi galeriju Iranci nose transparente: "Ubij Trampa" Foto: Vahid Salemi/AP, ATTA KENARE / AFP / Profimedia, Hossein Beris/MEI / Sipa Press / Profimedia

To su prvi poginuli američki vojnici od početka najnovijeg talasa sukoba.

Američki zvaničnici takođe su saopštili da je poslednjih dana u Jordanu ranjeno više desetina pripadnika američkih snaga, dok je Vašington u region rasporedio dodatne borbene avione i letelice za dopunu goriva.

SAD su proširile i upozorenja o putovanjima širom Bliskog istoka. Američko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je građane da razmotre odlaganje putovanja u region zbog rizika od nepredvidive eskalacije, otkazivanja letova i povremenog zatvaranja vazdušnog prostora.

Akaba, Jordan Foto: Google Earth

Akaba - strateški važna luka