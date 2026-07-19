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Više vodećih ukrajinskih medija objavilo je zajedničku istraživačku priču pod nazivom "Inicijativa 143", koja se odnosi na Oleksandra Suhačova, brata direktora Državnog biroa za istrage (DBR) Oleksija Suhačova.

Istragu je prvobitno pripremio istraživački portal Slidstvo.info, ali je njeno objavljivanje pokušano da bude sprečeno sudskom odlukom Okružnog suda u Pečersku, koji je zabranio ovom mediju da objavi tekst.

Kupio 143 nekretnine po sumnjivo niskim cenama

Prema nalazima novinara, Oleksandar Suhačov postao je vlasnik ukupno 143 nekretnine, pri čemu je za svaki stan navodno plaćao između 932 i 1.800 dolara, iako su stanovi u istom stambenom kompleksu na tržištu vredeli oko 800 dolara po kvadratnom metru.

Iz zemljišnih knjiga proizlazi da je Suhačov 2018. godine kupio čak 40 odsto svih stanova u jednoj zgradi u ulici Julije Čigirine 13 u Harkovu. Zgrada se nalazi u okviru stambenog kompleksa IT-Park Manufactura, čiji je investitor kompanija Stroy City.

Između 2018. i 2020. godine stekao je ukupno 143 nekretnine u dva stambena kompleksa u Harkovu, a oba projekta izgradila je ista kompanija, navode istraživači.

Desetine stanova kupljeni za svega nekoliko desetina hiljada dolara

U vreme kada su stanovi kupljeni, Oleksij Suhačov bio je zamenik načelnika jednog od odeljenja u Službi bezbednosti Ukrajine (SBU), dok je za direktora DBR-a imenovan 2021. godine.

Na primer, 9. jula 2018. godine Oleksandar Suhačov kupio je 30 stanova na osnovu dva kupoprodajna ugovora. Cena pojedinačnih stanova kretala se između 24.600 i 48.900 grivni, što je tada iznosilo približno 932 do 1.856 dolara.

Za svih 30 stanova platio je nešto više od milion grivni, odnosno oko 39.300 dolara. Samo dva dana kasnije kupio je još 28 stanova za manje od 33.000 dolara. Najjeftiniji je koštao 26.500 grivni, a najskuplji 38.700 grivni.

Istraga protiv investitora prebačena upravo DBR-u

Novinari navode da je protiv kompanije Stroy City 2021. godine pokrenuta istraga zbog sumnje na nelegalnu gradnju. Međutim, već naredne godine Kancelarija državnog tužioca predmet je prosledila upravo Državnom birou za istrage, kojim je rukovodio Oleksij Suhačov. Nakon toga istraga je praktično izgubila zamah i do danas niko nije zvanično optužen.

Sud pokušao da zabrani objavljivanje istraživanja

Neposredno pre planiranog objavljivanja teksta, kompanija Parkovyi-2 LLC, koja je prodala stanove, podnela je tužbu i uspela da dobije sudsku zabranu objavljivanja istraživanja. Sud je rešenje doneo 7. jula.

Kako navode ukrajinski mediji, to predstavlja presedan, jer je sud unapred zabranio objavljivanje novinarskog istraživanja, što mnogi ocenjuju kao praksu karakterističnu za Rusiju i suprotnu ukrajinskom zakonodavstvu.

EU traži reformu DBR-a

Ovaj slučaj dodatno je pojačao kritike na račun Državnog biroa za istrage, institucije zadužene za istrage protiv pripadnika policije i drugih državnih funkcionera.

DBR se već duže vreme suočava sa kritikama javnosti zbog efikasnosti svog rada, dok je Evropska unijaviše puta pozvala na reformu te institucije. Suhačov je odbacio takve zahteve, tvrdeći da bi predložene reforme "uništile" DBR.

Iako se zabrana odnosila isključivo na portal Slidstvo.Info, drugi ukrajinski mediji nisu bili obuhvaćeni sudskim rešenjem, pa su istragu objavili Dzerkalo Tižnja, Ukrajinska pravda, Radio Slobodna Evropa, Suspilne, Toronto Television, Bihus.Info, Hromadske i New Voice.

Svi stanovi su u međuvremenu prodati

Prema navodima istraživača, Oleksandar Suhačov je u međuvremenu otuđio svih 143 nekretnine koje je posedovao.

Istovremeno, Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije Ukrajine (SAPO) podnelo je Visokom antikorupcijskom sudu tužbu za oduzimanje imovine ministra za razvoj zajednica i teritorija Oleksija Kulebe.