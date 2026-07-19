Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Do sada su spasene 53 osobe, dok se za ostalim putnicima i dalje traga. Trajekt MV Barima, koji je plovio ka luci Kaituma, uputio je poziv u pomoć oko 23 časa po lokalnom vremenu u subotu, nakon što je počeo da tone.

Vladin ministar Huan Edgil saopštio je da su do sada žive izvučene 53 osobe.

Na mesto nesreće upućen još jedan trajekt

Vlasti su na mesto nesreće poslale još jedan trajekt kako bi pružio hitnu medicinsku pomoć preživelima.

- Medicinski timovi nalaze se na jednom od brodova Transportnog i lučkog odeljenja i kreću se ka mestu nesreće kako bi odmah po spasavanju pružili pomoć povređenima - rekao je Edgil.

Plovilo je locirala vazduhoplovna ekipa za potragu i spasavanje, nakon što je posada ispalila signalne rakete, rekao je jedan visoki zvaničnik lokalnim medijima. Posle dojave, pokrenuta je opsežna akcija spasavanja.

- Molimo se za bezbednost svih putnika - poručio je Edgil.

Prema dostupnim informacijama, trajekt je isplovio iz Džordžtauna u subotu oko 15 časova.

Brod star više od 80 godina

Prema podacima sajta "VesselFinder", trajekt MV Barima izgrađen je 1939. godine i dug je oko 40 metara. Prema navodima Ministarstva javnih radova, bio je opremljen sa 250 pojaseva za spasavanje, dva čvrsta čamca za spasavanje i šest čamaca na naduvavanje.

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Gvajane, brigadni general Omar Kan, izjavio je da su vazduhoplovne i obalske jedinice upućene na mesto nesreće.

- Teško jutro. Vazdušne i pomorske ekipe su mobilisane - rekao je Kan za lokalni portal "Demerara Waves".

Isti medij navodi da, osim angažovanja vojske, vlada Gvajane nije uspostavila krizni komunikacioni centar niti odredila zvaničnika koji bi javnosti pružao informacije o ovoj ozbiljnoj pomorskoj nesreći.

Prethodna tragedija na moru

Ova nesreća dogodila se svega nekoliko dana nakon što se turistički brod sa putnicimaiz Indije prevrnuo kod obale Vijetnama. Na tom plovilu nalazila su se 32 indijska turista i četiri člana posade, kada se gliser iznenada prevrnuo i svi putnici završili su u moru.

Nesreća se dogodila tokom jednodnevnog obilaska, nedaleko od ostrva Fu Kuok. Obližnji turistički brodovi odmah su pritekli u pomoć, dok su granična straža i mornarica kasnije spasile 21 osobu.