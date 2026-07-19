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Četvorogodišnja Magdalena iz Austrije utopila se u subotu u bazenu hotela "Continental", preneo je austrijski list Heute.

Porodični odmor u poznatom italijanskom letovalištu Červija, nadomak Milano Maritime, pretvorio se u nezamislivu tragediju.

Stravičan prizor otkrila su dvoje maloletnih turista nešto posle 14 časova. Primetivši da su kapije koje vode do odvojenog hotelskog bazena otvorene, deca su ušla unutra i u vodi ugledala nepomično telo devojčice.

"Mislio sam da je to lutka", ispričalo je kasnije jedno od dece istražiteljima, a prenosi italijanski medij Il resto del Carlino. Deca su odmah alarmirala prisutne.

Nadzorne kamere zabeležile kobne trenutke

U grčevitu borbu za život deteta prvi se uključio jedan od gostiju hotela, inače lekar po profesiji, koji je odmah započeo reanimaciju. Medicinske ekipe nastavile su sa reanimacijom na licu mesta, a potom i u sanitetskom vozilu, ali devojčici, nažalost, nije bilo spasa. Magdalena je proglašena mrtvom oko 16 časova u bolnici u Čezeni.

Posebno potresan segment ove tragedije čine snimci hotelskih bezbednosnih kamera. Kako navode istražitelji, na video-zapisu se vidi kako devojčica potpuno sama hoda iz hotela prema bazenu, nakon čega zalazi u prostor koji kamere ne pokrivaju.

Na osnovu ovih podataka, pretpostavlja se da je Magdalena provela najmanje sedam do osam minuta u vodi pre nego što je pronađena.

Trenutak nepažnje i istraga o odgovornosti

Prema dosadašnjim saznanjima iz istrage, devojčica je nakon ručka boravila sa ocem u prostoru za igru u hotelskom lobiju. Otac, koji u ovom hotelu letuje još od svog detinjstva, navodno je zamolio ćerku da ga sačeka na tom mestu dok on nakratko ode do hotelske sobe, gde su se nalazile majka i dve starije sestre. Kada se vratio u lobi, lekar je već pružao prvu pomoć njegovoj ćerki.

Državno tužilaštvo u Raveni hitno je pokrenulo postupak zbog ubistva iz nehata. Prema navodima italijanskih medija, istraga bi, pored odgovornih lica iz menadžmenta hotela, mogla formalno obuhvatiti i oca, što predstavlja uobičajen pravni korak u cilju utvrđivanja svih okolnosti i odgovornosti za nesreću.

Ključno pitanje na koje istražitelji traže odgovor jeste zašto su kapije koje vode do bazena bile otvorene u vreme kada na dužnosti nije bilo spasioca, zbog čega su bezbednosne mere hotela pod strogom proverom. Obdukcija tela nesrećne devojčice naložena je za početak nedelje.

Povodom ove tragedije oglasio se i gradonačelnik Červije, Mirko Bosketi, koji je izrazio duboko saučešće:

"Danas nas je potresla tragedija koja je duboko pogodila naš grad. Četvorogodišnja devojčica je izgubila život u tragičnoj nesreći. U ovom trenutku duboke tuge, želim da uputim iskreno saučešće njenim roditeljima i celoj porodici. Teško je pronaći reči koje mogu da ublaže bol zbog ovog neizmernog gubitka, ali u ime celog grada i u svoje lično ime, izražavam najdublje saosećanje sa porodicom".

(Kurir.rs/Heute/Foto: Ilustracija)

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