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Pripadnici ruske grupe trupa "Istok" zauzeli su naselje Voljnoje u Dnjepropetrovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, prenosi TASS.

"Jedinice grupe trupa 'Istok' nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane i, kao rezultat odlučnih akcija, oslobodile su naselje Voljnoje u Dnjepropetrovskoj oblasti", navodi se u saopštenju Ministarstva.

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da su Oružane snage Ukrajine tokom prethodna 24 sata izgubile oko 1.500 pripadnika u zoni borbenih dejstava.

Prema podacima Ministarstva, ukrajinske snage izgubile su više od 210 vojnika u zoni odgovornosti grupe "Sever", do 200 u zoni delovanja grupe "Zapad" i više od 195 na području na kojem deluje grupa "Jug".

Ruska strana takođe tvrdi da je u zoni odgovornosti grupe "Centar" stradalo više od 340 ukrajinskih vojnika, do 480 u zoni delovanja grupe "Istok" i više od 75 na području na kojem deluje grupa "Dnjepar".

(Kurir.rs/TASS)

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