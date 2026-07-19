Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Pripadnici ruske grupe trupa "Istok" zauzeli su naselje Voljnoje u Dnjepropetrovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, prenosi TASS.

"Jedinice grupe trupa 'Istok' nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane i, kao rezultat odlučnih akcija, oslobodile su naselje Voljnoje u Dnjepropetrovskoj oblasti", navodi se u saopštenju Ministarstva.

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da su Oružane snage Ukrajine tokom prethodna 24 sata izgubile oko 1.500 pripadnika u zoni borbenih dejstava.

Prema podacima Ministarstva, ukrajinske snage izgubile su više od 210 vojnika u zoni odgovornosti grupe "Sever", do 200 u zoni delovanja grupe "Zapad" i više od 195 na području na kojem deluje grupa "Jug".