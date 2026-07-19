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Prizor mračnog, vlažnog i zapuštenog podruma u kojem se samo nalaze mašine za veš i eventualno sušenje je nešto što smo videli makar jednom, ako i sami nemamo ovakvu prostoriju u kući. Prostorija u koju se ulazi na brzinu, sa blagom nelagodom, samo da bi se ubacio veš na pranje, što je bio slučaj jedna žena koja godinama svoj podrumski kutak za pranje veša nazivala pravom "tamnicom", a onda je presekla i rešila da napravi transformaciju o kojoj danas bruje društvene mreže!

Ona je odlučila da prostor u potpunosti preokrene i dokaže da čak i najmračniji delovi kuće mogu postati omiljeno mesto za boravak.

Radikalna promena od poda do plafona

Transformacija je krenula od grubih radova. Prvo je detaljno sređen i saniran stari zid, a nakon toga je usledilo krečenje u svetle, osvežavajuće tonove koji su odmah vizuelno proširili prostor. Stari, sivi beton na podu zamenjen je modernom i praktičnom podlogom koja je čitavoj prostoriji dala luksuzan izgled.

1/12 Vidi galeriju Sređivanje vešernice Foto: Printscreen Instagram/theblackstoneproject

Ono što je posebno oduševilo njene pratioce jeste činjenica da nije kupovala nove, skupe uređaje. Umesto toga, ona je u potpunosti očistila, osvežila i estetski doterala stare mašine za veš i sušenje, koje sada izgledaju kao tek izvađene iz radnje.

Detalji koji prave razliku

Da bi prostor bio maksimalno funkcionalan, okačene su nove, moderne police i estetski privlačne korpe za organizaciju deterdženata i omekšivača. Ključni momenat u celom projektu bilo je uvođenje potpuno nove, bogate rasvete koja je jednom zasvagda "isterala mrak" iz ovog dela kuće.

Komentari ispod njenog video-snimka ne prestaju da se nižu, a mnogi se slažu sa njenim opisom da je ovaj prostor prešao put "od strašnog do savršenog" (from spooky to pookie).

"Ovo je možda najbolji projekat uređenja vešernice koji sam ikada videla", "Sada bih i ja provodila sate perući veš ovde", samo su neki od utisaka oduševljenih ljudi.