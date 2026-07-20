Slušaj vest

Libanski predsednik Džozef Aun otputovao je u Vašington, gde treba da razgovara sa američkim zvaničnicima o situaciji u Libanu i načinima za jačanje primirja, a u utorak je planiran sastanak sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, preneo je danas libanski list na francuskom Orijan le žur.

Kako je saopštilo libansko predsedništvo, Aun će se u utorak, 21. jula, sastati sa predsednikom Donaldom Trampom, a taj sastanak dolazi posle pregovora između Libana i Izraela, koji su završeni u sredu u Rimu.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Pored tog libansko-američkog samita u Beloj kući, Aun će se sastati sa nekoliko američkih zvaničnika kako bi razgovarali o situaciji u Libanu i načinima za jačanje primirja, posebno na jugu, kao i o povlačenju Izraela sa libanskih teritorija koje okupira, navelo je libansko predsedništvo.

Izraelske snage zauzele su deo južnog dela Libana 2. marta, početkom najnovijeg sukoba sa proiranskim pokretom Hezbolah.

Proces direktnih pregovora između Libana i Izraela počeo je u aprilu, okvirni sporazum je potpisan u junu, a poslednja runda razgovora održana je protekle sedmice u Rimu.

1/12 Vidi galeriju Džozef Aun, predsednik Libana Foto: Petros Karadjias/AP, Hussein Malla/AP, WAEL HAMZEH/EPA

Tramp je ponovio svoju želju za izraelskim povlačenjem iz južnog Libana, ali je Izrael odbio da to učini.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu umesto toga traži američko odobrenje za pokretanje nove vrste vojne operacije - ciljanih upada u područja pod kontrolom Hezbolaha, navodno kako bi se uništili njihovi položaji i zaplenilo oružje, pre nego što se ta područja predaju libanskoj vojsci.