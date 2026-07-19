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Ukrajinski napadi dronovima, usmereni na rusku naftnu industriju, izazvali su nekoliko velikih požara na jugu zemlje, izvestile su danas ruske vlasti.

Lokalni mediji preneli su da su se u Stavropoljskom kraju zapalila tri skladišta nafte. Guverner Stavropolja Vladimir Vladimirov potvrdio je da je na industrijskim objektima izbilo više požara i eksplozija, i rekao da nema podataka o povređenima.

Guverner nije imenovao pogođene objekte, ali je kazao da je delimično proglašeno vanredno stanje. Evakuisane su zgrade, a stanovnici su premešteni na sigurno.

Zelenski objavio snimke požara

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je video-snimke na kojima su, kako je rekao, prikazana postrojenja koja gore.