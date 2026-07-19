RASTE BROJ POVREĐENIH U RUSKOM NAPADU NA KIJEV! Stradala starica (89), oštećene zgrade i privatne kuće, metro stanica, internat...
U ruskom napadu na Kijev povređeno je 17 osoba, dok je život izgubila 89-godišnja žena. Ove podatke kijevske policije preneo je Ukrinform pozivajući se na zvaničnu objavu na Fejsbuku.
"U napadu su oštećene stambene zgrade i privatne kuće, jedan internat, prodavnice, apoteka, administrativni objekti, bioskop, stanica metroa, kancelarijski prostori i vozila", navodi se u objavi.
Pripadnici snaga bezbednosti nastavljaju da dokumentuju posledice napada i prikupljaju dokaze na pogođenim lokacijama.
U blizini oštećenih lokacija postavljeni su mobilni punktovi policije, gde građani mogu da podnesu prijave i dobiju neophodnu pomoć.
Istražitelji su od stanovnika već primili oko 350 prijava koje se odnose na oštećenu imovinu.
Ukrinform je ranije preneo da su ruske snage u noći između 18. i 19. jula izvele masovni napad na Kijev koristeći balističke rakete.
Prema rečima predsednika Volodimira Zelenskog, ovaj napad bio je jedan od najvećih ruskih udara balističkim raketama na glavni grad Ukrajine.
(Kurir.rs/Ukrinform)