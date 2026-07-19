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Zemljotres jačine 5,5 pogodio je Peru, u kom je poginulo najmanje pet osoba, saopštile su lokalne vlasti danas.

Više od 20 ljudi je povređeno, a do sada je raseljeno oko 300 stanovnika.Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), epicentar je bio dva kilometra jugozapadno od grada Sikaja, u provinciji Huankajo. Potres se dogodio na dubini od 10 kilometara.

Nacionalni institut za civilnu odbranu Perua saopštio je da broj nestalih osoba još uvek nije poznat.

Više zgrada se srušilo ili je pretrpelo ozbiljna konstrukcijska oštećenja, uključujući lokalnu crkvu i samostan.

Kurir.rs/Beta

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