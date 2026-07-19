Slušaj vest

Video-snimak koji je dospeo u javnost prikazuje tešku saobraćajnu nesreću u kojoj su učestvovali vozilo hitne pomoći  i putnički automobil u Haniji na Kritu, a koja se dogodila na samo nekoliko metara od opšte bolnice u tom gradu.

Na snimku koji je objavio portal zarpanews.gr zabeležen je trenutak silovitog sudara saniteta i automobila kojim je upravljala medicinska sestra iz Urgentnog centra pomenute bolnice, a koja je tek bila završila svoju smenu. Od siline udarca, vozilo hitne pomoći se prevrnulo i završilo na kolovozu.

Lekari se borili za život pacijenta u trenutku sudara

Prema informacijama, hitna pomoć je prevozila muškarca koji je doživeo srčani zastoj. U trenutku udesa, drugi spasilac se nalazio u zadnjem delu saniteta i vršio kardiopulmonalnu reanimaciju (CPR) nad pacijentom.

Kako je javila novinska agencija APE-MPE, jedan od spasilaca zadobio je prelome rebara, dok devojka koja je vozila sanitet i medicinska sestra iz automobila nisu ozbiljnije povređene i u dobrom su stanju.

Pacijent koji se nalazio u sanitetu preminuo je od posledica srčanog zastoja, potvrđeno je u zvaničnom saopštenju Hitne pomoći.

Saobraćajna policija u Haniji sprovodi istragu kako bi se utvrdile tačne okolnosti pod kojima je došlo do ove nesreće.

(Kurir.rs/Protothema)

Ne propustitePlanetaŽENA (34) NA AUTO-PUTU VOZILA U KONTRASMERU! Poginula na licu mesta, DVOJE MRTVIH, njeno troje dece i muž u kritičnom stanju! VOZILA SMRSKANA! Horor u Nemačkoj
epa-clemens-bilan04-epa-clemens-bilan.jpg
HrvatskaSTRAVIČAN SUDAR NA AUTO-PUTU! Cisterna se prevrnula i potpuno blokirala saobraćaj, formiraju se kilometarske kolone! SVE STOJI na A3 u Hrvatskoj (VIDEO)
sudar u Hrvatskoj
PlanetaKOMBI SE SURVAO U PROVALIJU, NAJMANJE 14 POGINULIH: Užasna nesreća u Peruu, oglasile se lokalne vlasti: Među stradalima i jedno DETE
Peru Hitna pomoć
PlanetaDVADESETORO DECE POGINULO U STRAVIČNOJ NESREĆI: Školski autobus se zakucao u stenu, policija pokazala vozilo nakon udara, objavljeni detalji (FOTO)
HNZ5FVGWUAAky9N.jpg