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Italijanska premijerka Đorđa Meloni podržava inicijativu ministra pravde Karla Nordija da pokrene postupak povodom zahteva za pomilovanje zlatara Marija Rođera, koji je pravosnažno osuđen na 14 godina i 9 meseci zatvora zbog ubistva dvojice pljačkaša.

"Zatražila sam od ministra pravde da pokrene postupak za pomilovanje zlatara Marija Rođera. Stvari treba nazivati njihovim pravim imenom. Niko nikada nije osporio da je pravo na pomilovanje isključiva nadležnost predsednika Republike, ali to ne sprečava ministra pravde da pokrene čitavu proceduru", izjavila je italijanska premijerka za jedan list na Apeninskom poluostrvu.

Meloni je istovremeno naglasila da se "kada smo izloženi napadu, naše telo i naš um nalaze u stanju borbe" i da "postoje brojna naučna istraživanja koja objašnjavaju da adrenalin menja sva čula, telo i našu celokupnu percepciju".

"Ko je u stanju da proceni bol, traumu, stres i strah ovog čoveka?", upitala je Meloni, ocenivši da je kazna na koju je Rođero osuđen od strane Vrhovnog suda Italije prestroga.

"Matarela je pomilovao krijumčara koji je ubio 30 ljudi"

Pre odlaska u zatvor, sedamdesetdvogodišnji zlatar zatražio je od predsednika Republike Serđa Matarele da mu odobri pomilovanje.

"Predsednik je pomilovao krijumčara koji je ubio 30 ljudi, kao i Nikol Mineti (reč je o jednoj od glavnih akterki afere ‘Bunga Bunga’). Zato verujem da bi trebalo da postupi u skladu sa svojom savešću", izjavio je on.

Slučaj ovog zlatara prerasta u Italiji u jedno od glavnih političkih i društvenih pitanja. Ugledni pravnici, ali i veliki deo građana, podeljeni su oko toga da li predsednik Republike može, nakon čina samovoljnog sprovođenja pravde za koji je doneta pravosnažna osuđujuća presuda, da u veoma kratkom roku potpiše odluku o pomilovanju.

Na video-snimcima koji kruže internetom vidi se čitav događaj od samog početka. Sigurnosna kamera zabeležila je kako pljačkaši upadaju u zlataru, ali i trenutak kada ih Rođero, držeći pištolj u ruci, juri ulicom pokušavajući da ih sustigne i puca u njh.