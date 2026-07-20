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Američki državni sekretar Marko Rubio čestitao je Libanu na "koraku ka miru" posle sastanka u Vašingtonu sa libanskim predsednikom Džozefom Aunom, koji je održan nekoliko dana posle runde pregovora Izraela i Libana.

Rubio i Aun su razgovarali o okvirnom sporazumu postignutom 26. juna u Vašingtonu, čiji je cilj okončanje ratnog stanja između dve bliskoistočne zemlje, rekao je na društvenim mrežama neimenovani portparol Stejt departmenta, napominjući da je Rubio pohvalio "hrabrost libanske vlade".

Poseta Auna, tokom koje je planiran sastanak sa kolegom Donaldom Trampom, prva je poseta libanskog predsednika od posete Mišela Sleimana 2009. godine kada se sastao sa demokratskim predsednikom SAD Barakom Obamom.

Libanski predsednik stigao je danas u Vašington, gde treba da razgovara sa američkim zvaničnicima o situaciji u Libanu i načinima za jačanje primirja, a u utorak je planiran sastanak sa Trampom.

1/12 Vidi galeriju Džozef Aun, predsednik Libana Foto: Petros Karadjias/AP, Hussein Malla/AP, WAEL HAMZEH/EPA

Kako je saopštilo libansko predsedništvo, Aun će se u utorak, 21. jula, sastati sa predsednikom Donaldom Trampom, a taj sastanak dolazi posle pregovora Libana i Izraela, koji su završeni u sredu u Rimu.

Pored tog libansko-američkog samita u Beloj kući, Aun će se sastati sa nekoliko američkih zvaničnika kako bi razgovarali o situaciji u Libanu i načinima za jačanje primirja, posebno na jugu, kao i o povlačenju Izraela sa libanskih teritorija koje okupira, navelo je libansko predsedništvo.

Izraelske snage zauzele su deo južnog dela Libana 2. marta, početkom najnovijeg sukoba sa proiranskim pokretom Hezbolah.

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Proces direktnih pregovora Libana i Izraela počeo je u aprilu, okvirni sporazum je potpisan u junu, a poslednja runda razgovora održana je protekle sedmice u Rimu.

Tramp je ponovio svoju želju za izraelskim povlačenjem iz južnog Libana, ali je Izrael odbio da to učini.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu umesto toga traži američko odobrenje za pokretanje nove vrste vojne operacije - ciljanih upada u područja pod kontrolom Hezbolaha, navodno kako bi se uništili njihovi položaji i zaplenilo oružje, pre nego što se ta područja predaju libanskoj vojsci.