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Stotine ljudi bilo je primorano da se evakuiše iz svojih domova dok se vatrogasci bore sa šumskim požarom severno od Madrida, koji je progutao oko 13.000 hektara zemlje.

Naređenje da napuste domove dobilo je više od 700 ljudi, dok oko 300 vatrogasaca, uz podršku 26 aviona za gašenje požara, radi na obuzdavanju stihije.

1/6 Vidi galeriju Požari u Španiji Foto: Javier Cebollada/EFE, NACHO IZQUIERDO/EFE

Ugrožen park prirode i retke životinjske vrste

Požar je izbio u šumovitom planinskom području u provinciji Gvadalahara, koje obuhvata i Park prirode Sijera Norte, stanište ugroženih vrsta među kojima su orlovi, vukovi i leptiri.

Premijer Španije, Pedro Sančez, naveo je u objavi na mreži X da njegova vlada pažljivo prati situaciju sa šumskim požarom i zahvalio se vatrogascima koji "neumorno rade" kako bi zaštitili živote i stavili požar pod kontrolu.

Emilijano Garsija-Paže, šef regionalne vlade, opisao je ovaj požar kao "težak i komplikovan".

Situacija u Saragosi se polako smiruje

Ovaj šumski požar usledio je nakon druge stihije koja je u sredu izbila u blizini Saragose, u severoistočnom regionu Aragon, primoravši oko 1.000 ljudi na evakuaciju. Vatrogasci su, uz pomoć povoljnijih vremenskih uslova, uspeli da suzbiju širenje tog požara, izjavila je za špansku državnu televiziju Marija del Mar Vakero, potpredsednica regionalne vlade Aragona.

"Hitne službe će proceniti kada će stanovnici pet evakuisanih sela moći da se vrate kućama", rekla je ona. Vakero je dodala da je u ovom požaru izgorelo oko 14.400 hektara, korigujući naniže raniju procenu od oko 16.000 hektara.

Za sada nema izveštaja o žrtvama.

Ranije ovog meseca, Španija je pretrpela jedan od najsmrtonosnijih šumskih požara u svojoj novijoj istoriji, kada je u stihiji u južnoj provinciji Almerija poginulo 13 ljudi, dok je uništeno oko 7.000 hektara.

Stiže novi toplotni talas: Temperature idu i preko 45°C

Španija bi u utorak trebalo da uđe u svoj treći toplotni talas ovog leta, a prognozira se da će temperature u velikom delu zemlje skočiti iznad 40°C, saopštila je nacionalna meteorološka služba.

Toplotni talas će biti podstaknut postojanim poljem visokog pritiska koje će nekoliko dana zadržavati topao i suv vazduh iz Severne Afrike iznad Španije, podižući temperature do izuzetno visokih vrednosti, navodi se u saopštenju španske meteorološke agencije AEMET.

Očekuje se da će se vrućine pojačati do četvrtka, za koji prognostičari kažu da će verovatno biti vrhunac ovog talasa, pri čemu bi u nekim izolovanim područjima temperatura potencijalno mogla da pređe i 45°C.

"Nivo opasnosti biće značajan tokom centralnog dela dana, posebno za aktivnosti na otvorenom i za osetljive grupe ljudi", upozorila je meteorološka agencija.