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Nemački kancelar Fridrih Merc je otvoren za mogućnost rekonstrukcije vlade kako bi se pronašao naslednik Jensa Špana, koji je podneo ostavku na mesto šefa poslaničke grupe CDU/CSU, prenose nemački mediji.

"To bi mogla da bude prilika da se preispita sastav savezne vlade", rekao je kancelar za ZDF.

Merc i lider Hrišćansko-socijalne unije Bavarske (CSU), Markus Zeder, nameravaju da, kako su naveli, relativno brzo iznesu predlog o rekonstrukciji vlade.

Kancelar je, ipak, više puta naglasio da je reč o hipotetičkoj situaciji. U intervjuu za ZDF, Merc je takođe uputio kritike na račun Špana. On je rekao da je Špan obavestio CDU i poslaničku grupu tek “veoma kasno”.

“Da smo imali vremena, mogli smo o tome mirno da razgovaramo, ali vremena nismo imali”, kazao je Merc.

Špan podneo ostavku zbog aranžmana vezanog za surogat-majčinstvo

Jens Špan je u subotu podneo ostavku nakon oštrih kritika zbog aranžmana vezanog za surogat-majčinstvo. On i njegov partner, Danijel Funke, nedavno su objavili vest o rođenju sina, koji je na svet došao u Sjedinjenim Američkim Državama uz pomoć surogat-majke, preneo je "Tagesšau".

Jens Špan i njegov partner Foto: TOBIAS HASE / AFP / Profimedia

Ta praksa je u Nemačkoj nezakonita, a sam Špan se ranije izjašnjavao protiv surogat-majčinstva, dok se tome protivi i stranka CDU. Merc je izjavio da namerava da uskoro iznese predlog o nasledniku Špana, u konsultaciji sa liderom CSU Markusom Zederom.

"O tome ćemo razgovarati u stranačkim telima narednih dana i relativno brzo ćemo izneti predlog", rekao je Merc za ZDF, dodajući da nema žurbe.

Šefa poslaničke grupe saveza CDU/CSU u Bundestagu tradicionalno predlažu lideri dveju stranaka, CDU-a i CSU-a, koji nameravaju da nastave razgovore tokom vikenda.

Novog šefa zatim bira sama poslanička grupa. Među potencijalnim kandidatima za naslednika Špana pominju se šef kabineta kancelara, Torsten Fraj, generalni sekretar CDU-a Karsten Lineman, kao i Nina Varken iz redova CDU i Aleksandar Dobrint iz stranke CSU.