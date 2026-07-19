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Izraelski ministar odbrane Izrael Kac upozorio je danas da će njegova zemlja odgovoriti punom snagom na bilo koji napad Irana.

Kac je to rekao nakon što su izraelska i jordanska vojska presrele iransku raketu usmerenu ka lučkom gradu Akaba u Jordanu, prenosi Rojters.

"Ako Iran ispali raketu na Izrael, napašćemo ih punom snagom", poručio je Kac.

Prema rečima Kaca, ako Sjedinjene Američke Države promene svoju politiku, što je moguće da se dogodi, Izrael je spreman i za defanzivne i za ofanzivne akcije protiv Teherana.

Američke snage su osmu noć zaredom izvele napade na Iran, a Teheran je uzvratio napadima na američke baze u Kuvajtu.

1/6 Vidi galeriju Osvetnički udari Amerike na Iran zbog pogibije američkih vojnika u Jordanu - 19.07.2026. godine Foto: screenshot apnews

Bahrein je saopštio da je sprečio iranski napad, a sirene su se začule i u Jordanu, čija je vojska saopštila da je oborila tri iranske rakete.

Iranske vlasti saopštile su i da su američke snage gađale gradilište nuklearne elektrane u izgradnji u Darhovinu i optužile SAD za kršenje međunarodnog prava.

1/9 Vidi galeriju Američki napad na Iran Foto: Printscreen/X/OSINTdefender

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da je reč o objektu koji je u ranoj fazi izgradnje i u njemu nije bilo nuklearnog materijala prilikom poslednje posete njenih predstavnika.

Iako prijavljeni napad ne predstavlja nikakav radiološki rizik, direktor IAEA Rafael Grosi ponovo je pozvao na uzdržanost od vojnih dejstava u blizini svih lokacija povezanih sa nuklearnim aktivnostima.