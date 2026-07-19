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Kabinet Benjamina Netanjahua osudio je danas izjave gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamdanija, koji je pokrenuo mogućnost hapšenja izraelskog premijera tokom njegove posete Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN).

"Mamdani bi umesto toga trebalo da se fokusira na saniranje štete koju njegova politika nanosi Njujorku", naveo je kabinet izraelskog premijera u poruci na platformi Iks (X.

"Kao i tužilac (Međunarodnog krivičnog suda) Karim Kan, Mamdani izgleda pokušava da skrene pažnju sa sopstvenih gluposti napadajući lidera jevrejske države, jedine demokratije na Bliskom istoku", dodao je Netanjahuov kabinet.

Kan je suspendovan početkom juna posle optužbe za seksualni napad na člana njegovog osoblja.

Mamdani je za list Njujork tajms rekao u subotu da "premijer Netanjahu pripada Hagu. On je ratni zločinac kojeg MKS traži zbog ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti u Pojasu Gaze tokom izraelske ofanzive pokrenute nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine".

Mamdani je dodao da ne zna da li ima ovlašćenje da uhapsi stranog lidera, dodajući da je u "aktivnim razgovorima" sa vlastima Njujorka o tom pitanju.