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Protesti širom Ukrajine nastavljeni su četvrto veče zaredom, 19. jula, a demonstranti zahtevaju povratak Mihaila Fedorova na mesto ministra odbrane, smenu vrhovnog komandanta Aleksandra Sirskog i šire promene u vojnom rukovodstvu zemlje.

Hiljade ljudi okupile su se u blizini Nacionalnog akademskog dramskog pozorišta "Ivan Franko" u centru Kijeva, pozivajući na reformu vojske, bržu modernizaciju i bolji odnos vojnih komandanata prema ukrajinskim vojnicima.

"Moramo se boriti dronovima, a ne krvlju", "Poslanici, vratite se na posao", "Ovo nije vreme za odmore" i "Sloboda govora za vojnike", uzvikivali su demonstranti tokom skupa.

Na drugim transparentima koje su demonstranti nosili pisalo je: "Vojnici služe narodu Ukrajine, a ne vrhovnom komandantu", "Deca su na raspustu – vi bi trebalo da radite", "Budućnost vojske se odlučuje danas" i „Rat ne prašta greške”.

Demonstracije u preko 17 gradova

Skupovi su takođe zabeleženi u Dnipru, Harkovu, Odesi, Mikolajevu, Lavovu, Vinici, Hmeljnickom, Kropivnickom, Lucku, Čerkasiju, Černivcima, Užgorodu, Mukačevu, Umanju, Kremenčuku, Kamjansku, Ivano-Frankivsku i drugim ukrajinskim gradovima.

Demonstracije su počele 16. jula nakon ostavke Fedorova u okviru rekonstrukcije vlade koju je najavio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Od tada se demonstranti okupljaju četiri dana zaredom, pozivajući na vraćanje Fedorova na funkciju i ostavku Sirskog.

Nezadovoljstvo javnosti sve više je usmereno na uslove unutar Oružanih snaga, uključujući ono što demonstranti opisuju kao zastarele metode komandovanja, nedovoljnu tehnološku modernizaciju, nerešene probleme sa mobilizacijom i ograničenja vojnicima da javno govore o uslovima unutar svojih jedinica.

Zelenski je priznao da Fedorov i Sirski nisu uspeli da uspostave efikasan radni odnos, dok su problemi na bojnom polju, unutar pojedinačnih brigada i u sistemu mobilizacije ostali nerešeni.