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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp prisustvovao je finalnoj utakmici Svetskog prvenstva između reprezentacija Španije i Argentine, koja se igra na stadionu u Nju Džerziju.

Na stadion je stigao helikopterom u društvu supruge Melanije, a letelica je nadletela objekat približno 45 minuta pre početka susreta. Po dolasku, Tramp je zauzeo mesto u ekskluzivnoj VIP loži, gde je sedeo pored predsednika FIFA Đanija Infantina.

1/13 Vidi galeriju Donald Tramp na finalu Mundijala sa predsednikom FIFA Đanijem Infantinom. Foto: Jacquelyn Martin/AP, Julio Cortez/AP, Frank Gunn/The Canadian Press

U istom delu stadiona nalazili su se i brojni visoki zvaničnici i poznate ličnosti, među kojima španski kralj Felipe VI, kanadski premijer Mark Karni, predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum, kao i nekoliko bivših fudbalera.

Pre početka meča organizatori nisu prikazivali Trampa na video-bimovima stadiona. Tokom prvog poluvremena američki predsednik je iz VIP lože viđen kako dodiruje pehar namenjen budućem prvaku sveta.