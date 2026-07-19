TRAMP SEO U PRVI RED PORED MOĆNIKA, ALI SVI GLEDAJU U MELANIJU! Neočekivani prizor na finalu Svetskog prvenstva, DRAMA NA TRIBINAMA (FOTO)
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp prisustvovao je finalnoj utakmici Svetskog prvenstva između reprezentacija Španije i Argentine, koja se igra na stadionu u Nju Džerziju.
Na stadion je stigao helikopterom u društvu supruge Melanije, a letelica je nadletela objekat približno 45 minuta pre početka susreta. Po dolasku, Tramp je zauzeo mesto u ekskluzivnoj VIP loži, gde je sedeo pored predsednika FIFA Đanija Infantina.
U istom delu stadiona nalazili su se i brojni visoki zvaničnici i poznate ličnosti, među kojima španski kralj Felipe VI, kanadski premijer Mark Karni, predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum, kao i nekoliko bivših fudbalera.
Pre početka meča organizatori nisu prikazivali Trampa na video-bimovima stadiona. Tokom prvog poluvremena američki predsednik je iz VIP lože viđen kako dodiruje pehar namenjen budućem prvaku sveta.
Ovo je ujedno bio Trampov prvi odlazak na utakmicu Svetskog prvenstva, koje ove godine zajednički organizuju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko.