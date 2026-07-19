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Američki vojnik je poginuo u Iraku dok je radio sa neeksplodiranom municijom iz oborenog iranskog drona, saopštila je Centralna komanda SAD (CENTCOM).

Još jedan američki vojnik je povređen i nalazi se na medicinskoj nezi zbog, kako se navodi, lakše povrede.

Prema CENTCOM-u, vojnik je preminuo u subotu, 18. jula, tokom kontrolisane detonacije neeksplodiranog bojnog sredstva iz iranskog drona koji je oboren na severu Iraka.

CBS News izveštava da je on 17. pripadnik američke vojske koji je poginuo odpočetka rata sa Iranom 28. februara.

Ova objava dolazi dan nakon što je CENTCOM saopštio da su dva američka vojnika poginula u iranskom napadu u Jordanu u petak. Jedan američki vojnik je prijavljen kao nestao u akciji u tom napadu.

CENTCOM je u nedelju objavio da su američke trupe, nakon opsežne pretrage, pronašle neidentifikovane ostatke na mestu napada. Dodali su da su u toku forenzički testovi kako bi se utvrdio identitet.

Amerika odgovara novim udarima

Nakon smrti američkih vojnika u Jordanu, američka vojska je izvela novi talas vazdušnih udara na Iran. Prema rečima američkih zvaničnika, mete su bile iranske instalacije za nadzor obale, protivvazdušna odbrana, pomorski kapaciteti i objekti za skladištenje raketa i dronova.

Američka vojska je poslednjih dana proširila napade na Iran, ciljajući energetsku infrastrukturu, luke, mostove i druge ciljeve, dok se sukob između Vašingtona i Teherana približava otvorenom ratu.

1/6 Vidi galeriju Osvetnički udari Amerike na Iran zbog pogibije američkih vojnika u Jordanu - 19.07.2026. godine Foto: screenshot apnews

Iran napada zemlje sa američkim bazama

Iran je odgovorio napadima na zemlje u kojima SAD imaju značajno vojno prisustvo, uključujući Jordan, Bahrein i Kuvajt. Ranije su prijavljeni iranski raketni i dronovi na ciljeve u nekoliko zemalja Persijskog zaliva.

Kuvajtska vojska je u nedelju objavila da su njeni sistemi protivvazdušne odbrane presreli iranske rakete i dronove radi jednosmernog napada. Prema dostupnim izveštajima, pogođeni su i delovi naftne i energetske infrastrukture u Kuvajtu.

Tenzije u regionu su se dodatno povećale nakon iranskih napada na američke ciljeve u Jordanu i nastavka američkih udara na iransku vojnu infrastrukturu.

Izrael preti Iranu: Ako nas napadnu, udarićemo punom snagom

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac zapretio je Iranu snažnim odgovorom nakon što su izraelske i jordanske snage presrele iransku raketu lansiranu ka jordanskom gradu Akabi, koji se nalazi u blizini izraelskog grada Eilata.

"Ako Iran ispali rakete na Izrael, udarićemo ih punom snagom", rekao je Kac tokom posete objektu spasilačke službe.

Dodao je da je Izrael spreman i za odbrambene i za ofanzivne akcije protiv Teherana ako Sjedinjene Države promene svoju politiku.

1/4 Vidi galeriju Izrael Kac Foto: Ahmad GHARABLI / AFP / Profimedia, EPA/RONALD WITTEK, Printscren YouTube/TV7 Israel News

Raketa se uputila ka Akabi, blizu izraelskog Eilata

Akaba se nalazi na jugu Jordana, odmah preko granice sa izraelskim gradom Eilata. Izraelska vojska je ranije objavila da je otkrila rakete lansirane iz Irana ka Akabi i upozorila na mogućnost prelivanja napada na izraelsku teritoriju.

Prema početnim procenama izraelske vojske, rakete su presreli američki sistemi protivvazdušne odbrane, dok je Izrael takođe aktivirao sopstvene presretače kako bi oborio moguće fragmente koji su mogli da ugroze područje Eilata.

Načelnik izraelske vojske: Spremni smo da odmah nastavimo borbu

Kasnije se oglasio i načelnik Generalštaba izraelske vojske, general-potpukovnik Ejal Zamir, rekavši da će Izrael odlučno odgovoriti ako ga Iran napadne.

"Pratili smo današnje lansiranje prema području Akabe, a naš sistem protivvazdušne odbrane ostaje u pripravnosti kako bi zaštitio izraelske civile", rekao je Zamir vojnim komandantima na okupiranoj Zapadnoj obali, prema saopštenju izraelske vojske.