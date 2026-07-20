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Ruske snage su uveče 19. jula izvele napad navođenim klizećim bombama na Zaporožje, pri čemu su poginule dve osobe, dok su 42 osobe povređene, uključujući osmoro dece, saopštili su zvaničnici.

1/7 Vidi galeriju Ruski napad na Zaporožje i tanker sa žitom u Crnom moru - 20. 07. 2026. godine Foto: screenshot X

Klizeće bombe pogodile su stambene zgrade od pet i devet spratova u gradu. U petospratnici su potpuno uništena dva sprata, dok su na drugoj zgradi razbijeni prozori i oštećeni balkoni, izjavio je guverner Zaporoške oblasti Ivan Fedorov.

Fedorov je naveo da je pogođen i logistički terminal u gradu, dodajući da je pričinjena velika šteta i u privatnom sektoru, ali nije precizirao koji su objekti oštećeni.

Pojedine povređene izvukli su iz ruševina pripadnici službi za vanredne situacije. Za sada nisu saopštene informacije o težini njihovih povreda.

Zaporožje, jedan od najvećih industrijskih gradova na jugoistoku Ukrajine, od početka ruske invazije punog obima nalazi se u blizini linije fronta.

Grad, koji se nalazi oko 20 kilometara od borbenih dejstava, često je meta ruskih napada, a njegova blizina frontu omogućava Moskvi da ga gađa širokim spektrom naoružanja.

Napad na Zaporožje usledio je svega nekoliko sati nakon što je Rusija tokom noći 19. jula izvela jedan od najvećih napada balističkim raketama na Kijev. U tom napadu poginula je najmanje jedna osoba, dok je 17 ljudi povređeno u Kijevu i okolnim oblastima.

Ruski raketni napad na brod sa žitom u Crnom moru - petoro mrtvih

Najmanje pet osoba je poginulo, dok se još pet vodi kao nestalo nakon što je u ruskom raketnom napadu pogođen civilni teretni brod koji je prevozio žito u Crnom moru 19. jula, saopštili su ukrajinska Ratna mornarica i Ministarstvo spoljnih poslova.

Brod Golden Leo, koji plovi pod zastavom Gvineje Bisao i u vlasništvu je turske kompanije, isplovio je iz ukrajinskog pomorskog koridora sa žitom kada su ga pogodile tri ruske krstareće rakete Kh-59/Kh-69, navela je ukrajinska Ratna mornarica.

Rakete su pogodile desni bok broda, izazvavši požar na plovilu. Prema podacima ukrajinskih pomorskih vlasti, poginulo je pet osoba, osam članova posade je evakuisano, dok se potraga i spasilačka akcija nastavljaju za još pet nestalih. Tehničko stanje broda i dalje se procenjuje, piše "Kijev independent".

- Ovo je još jedan namerni ruski napad na nenaoružani civilni brod koji plovi pod stranom zastavom i nije predstavljao nikakvu vojnu pretnju. Ovaj napad je čin terora protiv mirne plovidbe i grubo kršenje međunarodnog humanitarnog prava - saopštila je ukrajinska Ratna mornarica.

Vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibihaosudio je napad, navodeći da je usledio samo nekoliko sati nakon velikog ruskog noćnog raketnog napada u udara dronova na Kijev.

1/4 Vidi galeriju Eksplozije u Kijevu Foto: Printskrin X

- Dok svet još reaguje na brutalni noćni napad Rusije na Kijev, Moskva nastavlja svoju kampanju terora tokom celog dana - napisao je Sibiha na društvenim mrežama.

Prema njegovim rečima, među članovima posade bili su državljani Sirije i Indije. Naveo je da su u napadu poginuli jedan Ukrajinac - kapetan broda i četvorica članova posade.

Ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je započelo obaveštavanje Međunarodne pomorske organizacije (IMO), međunarodnih partnera i vlada država čiji su državljani poginuli ili povređeni u ovom napadu.

U ruskom napadu uništeno gotovo 250.000 ukrajinskih knjiga

U najnovijem ruskom napadu na Kijev, izvedenom tokom noći 19. jula, uništeno je gotovo 250.000 knjiga izdavačke kuće "Knjigolov" (Knyholove), saopštila je ova ukrajinska izdavačka kuća.

Prema podacima ukrajinskog Ratnog vazduhoplovstva, Rusija je tokom masovnog napada upotrebila 125 dronova, 25 balističkih raketa, 10 hipersoničnih raketa Cirkon (Zirkon) i još šest drugih projektila, pri čemu je većina bila usmerena ka glavnom gradu Ukrajine. Zvaničnici su saopštili da je u napadu na Kijev i okolne oblasti poginula jedna osoba, dok je 17 ljudi povređeno.

1/9 Vidi galeriju Ruski raketni napad na Kijev - 19.07.2026. godine Foto: screenshot X

Iz izdavačke kuće "Knjigolov" navode da je njihov magacin potpuno uništen u napadu, ali da niko od zaposlenih nije povređen.

- Rusija još jednom dokazuje da vodi rat ne samo protiv ljudi, već i protiv ukrajinske kulture, obrazovanja i naše budućnosti - poručili su iz izdavačke kuće na društvenim mrežama.

Ovo je samo najnoviji u nizu slučajeva u kojima su preduzeća pretrpela ogromnu štetu usled ruskih napada.

Nakon sličnog ruskog napada 2. jula, izdavačka kuća "BookChef" saopštila je da je uništeno oko 800.000 knjiga, nakon što je pogođen centralni magacin njihovog logističkog partnera.

Ukrajinska izdavačka industrija već je pretrpela težak udarac tokom 2024. godine, kada je u ruskom napadu na Harkov - grad u kojem se štampa gotovo 80 odsto knjiga u Ukrajini - uništeno više od 50.000 knjiga u štampariji "Faktor Druk".