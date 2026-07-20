Obećava manje toksičnu politiku i bolji životni standard: "vratiću nadu koja je svima nedostajala"

Obećava manje toksičnu politiku i bolji životni standard: "vratiću nadu koja je svima nedostajala"

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Konačno je došao trenutak na koji se čekalo nedeljama, otkako je postalo jasno da će Endi Bernam naslediti Kira Starmera na čelu zemlje.

Endi Bernam će biti sedmi britanski premijer od 2016. godine, nakon što je u petak izabran za lidera vladajuće Laburističke partije, zamenivši Starmera na čelu stranke.

Portparol novog premijera rekao je da će Bernam u svom prvom obraćanju naciji istaći da je "potpuno svestan" koliko je promena lidera Velika Britanija prošla tokom protekle decenije i obećati da će vratiti političku stabilnost.

Sličnu poruku poslao je i Starmer kada je preuzeo funkciju pre dve godine. On je prošlog meseca najavio ostavku nakon niza političkih grešaka i loših procena koje su narušile njegov ugled među članovima stranke i građanima.

1/12 Vidi galeriju Endi Bernam, novi premijer Velike Britanije Foto: Alastair Grant/AP

Izabran bez protivkandidata

Bernam je bio jedini kandidat za novog lidera Laburističke partije i dobio je podršku 379 od ukupno 403 poslanika laburista u Donjem domu britanskog parlamenta.

U ponedeljak ujutru Starmer će iz Dauning strita otići u Bakingemsku palatu kako bi kralju Čarlsu III zvanično podneo ostavku. Ubrzo nakon toga u palatu će stići Bernam, kojem će kralj poveriti mandat za sastavljanje nove vlade.

Time će i formalno postati premijer na ceremoniji poznatoj kao "ljubljenje ruku", iako se danas taj naziv zadržao samo kao tradicionalni izraz i ne podrazumeva stvarno ljubljenje ruku monarhu.

1/11 Vidi galeriju Endi Bernam, novi premijer Velike Britanije, bivši poslanik laburista i bivši gradonačelnik Mančestera Foto: Ian Hodgson/AP, Jon Super/AP, Peter Byrne/PA

Ceremonijalna uloga kralja

Ova procedura potiče iz vremena kada je britanski monarh imao stvarnu političku vlast i lično birao predsednika vlade. Danas kralj nema politička ovlašćenja, ali i dalje formalno poverava mandat lideru stranke koja ima većinu u Donjem domu parlamenta.

Britanski parlamentarni sistem omogućava vladajućoj stranci da promeni lidera, a samim tim i premijera, bez raspisivanja opštih izbora. Sledeći redovni parlamentarni izbori ne moraju da budu održani pre 2029. godine, iako Bernam može da odluči da ih raspiše i ranije.

1/5 Vidi galeriju Kir Starmer podneo ostavku na mesto premijera Velike Britanije Foto: Thomas Krych/AP, Tolga Akmen/EPA, NEIL HALL/EPA

Obećava manje toksičnu politiku i bolji životni standard

Nakon ceremonije u Bakingemskoj palati, Bernam će otići u Dauning strit, gde će održati tradicionalni prvi govor ispred rezidencije britanskog premijera. Bivši gradonačelnik Mančesteraobećao je da će britansku politiku učiniti "manje toksičnom", poboljšati životni standard građana i "vratiti nadu koja je svima nedostajala".

- Radiću na izgradnji nove politike. Zemlja vapi za tim - rekao je nakon izbora za lidera Laburističke partije u petak.

Endi Bernam Foto: Alastair Grant/AP

Prvi izazovi nove vlade

I pristalice i kritičari sada očekuju konkretne odgovore kako Bernam namerava da ispuni svoja obećanja.

- Suštinski, sve će zavisiti od toga da li će uspeti da ostvari značajan privredni rast, jer upravo njegov izostanak predstavlja najveću kočnicu za zemlju - ocenio je Džoši Herman, osnivač mančesterskog informativnog portala "The Mill", koji godinama prati Bernamovu političku karijeru.

Velika pažnja biće usmerena i na sastav nove vlade. Očekuje se da Bernam napravi izmene u Starmerovom kabinetu, posebno na ključnim funkcijama ministra finansija, ministra spoljnih poslova i ministra unutrašnjih poslova.

On je u petak izjavio da još nije doneo konačnu odluku o imenima ministara.

1/9 Vidi galeriju Kralj Čarls Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH / AFP / Profimedia, Philippe Ledru / akg-images / Profimedia, Dan Charity / News Licensing / Profimedia

Zahvalio Starmeru na postavljenim temeljima

U svom prvom govoru kao lider Laburističke partije, Bernam je pohvalio dostignuća Kira Starmera i poručio da će "nastaviti da gradi na temeljima koje je njegov prethodnik postavio".

Starmer je postao lider laburista 2020. godine nakon najtežeg izbornog poraza u istoriji stranke, a četiri godine kasnije doveo je partiju do ubedljive pobede na izborima. Međutim, ubrzo se suočio sa ozbiljnim izazovima upravljanja državom.

1/11 Vidi galeriju Kir Starmer Foto: AP/Leon Neal, AP Henry Nicholls, AP Jaimi Joy

Na poslednjoj sednici u parlamentu tokom premijerskog mandata, održanoj u sredu, Starmer je branio rezultate svoje vlade na međunarodnom planu, posebno ističući podršku Ukrajini, ali i domaće reforme, uključujući jaču zaštitu radnika, smanjenje dečjeg siromaštva, donošenje zakona kojim se sprečava prikrivanje propusta državnih institucija nakon tragedija, kao i povećanje izdvajanja za odbranu.