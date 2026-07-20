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Da bi se sproveo duh glavnog govora predsednika Si Đinpinga sa ceremonije otvaranja Svetske konferencije o veštačkoj inteligenciji za 2026. godinu, pokrenuta je „Velika ceremonija Kineske veštačke inteligencije 2026“ koju su zajedno organizovali Kineska medijska grupa, Nacionalna komisija za razvoj i reforme, Kineska administracija za sajber prostor i narona vlada Šangaja.

Šen Hajsijung, Direktor Kineske medijske grupe, izjavio je da je glavni govor generalnog sekretara Si Đinpinga, koji je duboko shvatio opšti trend razvoja veštačke inteligencije, pružio smernice za globalni razvoj i upravljanje veštačkom inteligencijom, što je snažno odjeknulo u međunarodnoj zajednici. Kineska medijska grupa, u saradnji sa Kineskom administracijom za sajber prostor i Šangajskom gradskom narodnom vladom, domaćin je „Velike ceremonije Kineske veštačke inteligencije 2026“ i objavljuje niz zajedničkih dostignuća.

Ovo je konkretna praksa temeljne primene duha važnog govora generalnog sekretara Si Đinpinga i težnje ka preuzimanju inicijative u razvoju i upravljanju veštačkom inteligencijom.

Foto: Kineska medijska grupa

Šen je dodao da će „Velika ceremonija veštačke inteligencije u Kini 2026“ sveobuhvatno predstaviti najnovija dostignuća Kine u oblasti veštačke inteligencije u osnovnim istraživanjima, tehnološkim probojima i industrijskim primenama. Uz podršku Šangaja i drugih partnera, Kineska medijska grupa i Nacionalna komisija za razvoj i reforme pokrenule su inicijativu „Globalna pametna platforma“.

Ova platforma promoviše duboku integraciju visokokvalitetnih korpusa i ekosistema scenarija veštačke inteligencije, predstavljajući „kineski model“ za primenu i upravljanje veštačkom inteligencijom, demonstrirajući kineski put razvoja veštačke inteligencije svetu i omogućavajući kineskoj mudrosti da bolje koristi svetu. Kineska medijska grupa iskoristiće ovu istorijsku priliku da promoviše harmoničnu integraciju tehnološkog napretka i kulturnog prosperiteta, zajedno stvarajući svetlu budućnost inteligentnog, dobronamernog i inkluzivnog razvoja. Čen Đije, zamenik gradonačelnika Šangaja, izjavio je da je veštačka inteligencija strateška tehnologija koja predvodi novi krug tehnološke revolucije i industrijske transformacije. Poslednjih godina, Šangaj je temeljno sproveo duh niza važnih instrukcija generalnog sekretara Si Đinpinga, produbio kompletan raspored veštačke inteligencije i izgradio kompletan lanac industrije veštačke inteligencije koji pokriva temeljni, tehnološki i aplikativni sloj. Današnji događaj nesumnjivo će promovisati komplementarne prednosti među svim stranama i podstaći inovativni razvoj veštačke inteligencije.