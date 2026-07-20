Slušaj vest

Prema informacijama Policijske uprave Celje, osumnjičeni za ubistvo koje se dogodilo sinoć je visok oko dva metra.

Veruje se da nosi farmerke, crnu košulju kratkih rukava i crne cipele.

Policija upozorava građane

Policija upozorava da je muškarac opasan i nepredvidiv i poziva građane na oprez.

Ukoliko ga uoče, ne treba da mu prilaze niti da pokušavaju da uspostave kontakt. Trebalo bi da se sklone na sigurno mesto i odmah obaveste policiju.

Policija još nije objavila detalje o žrtvi, niti detalje ubistva.

(Kurir.rs/Delo)

Ne propustitePlanetaHOROR NA BLEDSKOM JEZERU! Dete palo u provaliju sa vidikovca zamka, HITNO prebačeno vojnim helikopterom za Ljubljanu!
bledsko jezero
PlanetaNEBO SE OTVORILO NAD SLOVENIJOM! Led od pet centimetara razarao Korušku, bujice potopile puteve, stižu dramatični snimci (VIDEO/FOTO)
Nevreme
PlanetaDRAMA U SLOVENIJI! Žena zaspala sa upaljenom cigaretom, pa izazvala požar u stambenoj zgradi
vatrogasci vatra požar gašenje požara
PlanetaHAOS U REGIONU! Izraelskom avionu zabranjen ulazak u Sloveniju, drama na nebu završena hitnim preusmeravanjem za Zagreb!
shutterstock_2459013973.jpg