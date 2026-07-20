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Prema informacijama Policijske uprave Celje, osumnjičeni za ubistvo koje se dogodilo sinoć je visok oko dva metra.

Veruje se da nosi farmerke, crnu košulju kratkih rukava i crne cipele.

Policija upozorava građane

Policija upozorava da je muškarac opasan i nepredvidiv i poziva građane na oprez.

Ukoliko ga uoče, ne treba da mu prilaze niti da pokušavaju da uspostave kontakt. Trebalo bi da se sklone na sigurno mesto i odmah obaveste policiju.

Policija još nije objavila detalje o žrtvi, niti detalje ubistva.