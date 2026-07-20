SIRENE ZA VAZDUŠNU OPASNOST U KUVAJTU I BAHREINU

SIRENE ZA VAZDUŠNU OPASNOST U KUVAJTU I BAHREINU

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Sjedinjene Američke Države sprovele su rano jutros novu rundu vazdušnih napada na Iran, posle potvrde pogibije još jednog američkog vojnika, a Iran je uzvratio napadima na Bahrein, gde se nalazi Peta flota američke ratne mornarice, i na Kuvajt.

Najnoviji napadi ponovo pokazuju kako su se korak po korak SAD i Iran približili opštem ratu uz raspad prošlomesečnog privremenog sporazuma koji je trebalo trajno da okonča borbe i gotovo potpuno zaustavljanje pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz.

Obe strane gađale su civilnu infrastrukturu od koje zavise milioni ljudi, dok je cena referentne nafte Brent danas porasla na iznad 90 dolara po barelu dalje podstičući globalnu energetsku krizu izazvanu tim sukobom.

Američka vojska saopštila je da je jedan njihov vojnik ubijen u subotu u Iraku tokom "kontrolisane detonacije" oborenog iranskog drona.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

- Ponovo smo ih gađali vrlo jako noćas. I to smo uradili u čast poginulih vojnika - rekao je amerićki predsednik Donald Tramp.

Američka vojna Centralna komanda (CENTCOM) objavila je da je sprovedena nova runda udara rano jutros, devetu uzastopnu noć. Centralna komanda navela je da su ciljani "iranski vojni komandni centri, vazdušna odbrana i lokacije za priobalni nadzor, pomorski kapaciteti, lokacije za lansiranje raketa i dronova i komunikacione mreže".

Iz Irana za sada nema izveštaja o mogućim poginulim ili šteti od tih napada. Iranski državni mediji javili su da su se eksplozije čule u južnom i severozapadnom Iranu.

1/6 Vidi galeriju Osvetnički udari Amerike na Iran zbog pogibije američkih vojnika u Jordanu - 19.07.2026. godine Foto: screenshot apnews

Kada su napadi počeli jedan brod se zapalio rano jutros u Ormuskom moreuzu blizu obale Omana, javila je britanska vojska. Nije jasno šta je izazvalo požar kod Omana, na ruti koju je američka vojska preporučivala brodivima da bi izbegli iransku kontrolu.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je kasnije tvrdila da ona gađala tankere u moreuzu. Iran je uzvratio na najnovije napade gađajući zemlje saveznice SAD širom Bliskog istoka.

Bahrein je oglasio sirene rano jutros dok je Kuvajt saopštio da njihova protivvazduhoplovna odbrana puca na dolazeći iranski baraž.

Tramp je pretio da će ciljati iranske elektrane i mostove da pokuša da natera Teheran da olabavi kontrolu nad Ormuskim moreuzom, kroz koji je jedna petina svetske nafte prolazila pre rata. Najnoviji napadi nagoveštavaju da američka vojska sprovodi taj plan, piše agencija AP.

Tokom protekle nedelje SAD su ponovo uvele pomorsku blokadu iranskih luka da zaustave njegovu isporuku nafte. Vojska je juče saopštila da je od tada preusmerila šest brodova i onesposobila jedan.

Prošla je polovina od 60 dana koji su bili određeni privremenim sporazumom da se ispregovara trajni prekid rata i druga pitanja, uključujući iranski nuklearni program.

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je novinarima da su SAD i dalje otvorene za pregovore sa Iranom ali da "moraju da budu realne".

1/27 Vidi galeriju Marko Rubio Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Pirntscreen Youtube

- Nastavićemo da odgovaramo, ako se vrata otvore diplomatiji, ako ljudi koji hoće da urade nešto produktivno za Iran pobede i preuzmu kontrolu nad tim sistemom, ili preuzmu kontrolu nad pregovorima, to će biti vrlo pozitivan razvoj događaja. Ali večeras nismo stigli dotle, nažalost - rekao je sinoć Rubio.