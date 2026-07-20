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Potpresednik SAD,Džej Di Vensi njegova supruga Uša Vens juče su objavili rođenje svog četvrtog deteta, sina, koji je prvo dete rođeno nekom aktuelnom potpresedniku SAD u više od 150 godina.

Rođen u nedelju Alek Nil Vens pridružuje se svojoj braći Evanu (9), Viveku (6) i sestri Mirabel (4). Vens je objavio rođenje sina preko društvenih mreža u saopštenju koje su potpisali on i supurga.

Američki potpredsednik Džej Di Vens na pregovorima s Iranom u Burgenštoku u Švajcarskoj Foto: Fabrice Coffrini/Keystone, FABRICE COFFRINI / POOL/AFP POOL via KEYSTONE, Urs Flueeler/Pool Keystone

- Uzbuđeni smo da objavimo da je naš sin Alek Nil Vens rođen jutros. Uša i beba su srećni i zdravi i naša deca su presrećna da upoznaju svog malog brata - piše u saopštenju.

Oni su se zahvalili lekarima i osoblju u Volter Rid nacionalnom vojnom medicinskom centru i lekarskom timu Bele kuće.

Uša Vens na inauguraciji Donalda Trampa Foto: Anna Moneymaker - Pool via CNP / INSTAR Images / Profimedia, JIM WATSON / AFP / Profimedia

Uvećanje porodice republikanskog potpredsednika u skladu je sa njegovim strasnim zalaganjem za to da Amerikanci imaju više dece. On je takođe nagovestio da je prošlogodišnje ubistvo konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka, koji je bio njegov prijatelj, uticalo na odluku da imaju još jedno dete. 

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

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