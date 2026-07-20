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Potpresednik SAD,Džej Di Vensi njegova supruga Uša Vens juče su objavili rođenje svog četvrtog deteta, sina, koji je prvo dete rođeno nekom aktuelnom potpresedniku SAD u više od 150 godina.

Rođen u nedelju Alek Nil Vens pridružuje se svojoj braći Evanu (9), Viveku (6) i sestri Mirabel (4). Vens je objavio rođenje sina preko društvenih mreža u saopštenju koje su potpisali on i supurga.

1/6 Vidi galeriju Američki potpredsednik Džej Di Vens na pregovorima s Iranom u Burgenštoku u Švajcarskoj Foto: Fabrice Coffrini/Keystone, FABRICE COFFRINI / POOL/AFP POOL via KEYSTONE, Urs Flueeler/Pool Keystone

- Uzbuđeni smo da objavimo da je naš sin Alek Nil Vens rođen jutros. Uša i beba su srećni i zdravi i naša deca su presrećna da upoznaju svog malog brata - piše u saopštenju.

Oni su se zahvalili lekarima i osoblju u Volter Rid nacionalnom vojnom medicinskom centru i lekarskom timu Bele kuće.

1/7 Vidi galeriju Uša Vens na inauguraciji Donalda Trampa Foto: Anna Moneymaker - Pool via CNP / INSTAR Images / Profimedia, JIM WATSON / AFP / Profimedia