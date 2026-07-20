TVORAC "FLAMINGA" OBJAVIO SNIMAK LANSIRANJA MISTERIOZNE RAKETE: Ako su analitičari u pravu za ovo, Rusi su u velikom problemu (VIDEO)
Suosnivač kompanije Fire Point, Denis Štilerman, objavio je jutros misteriozni video snimak na kojem se vidi lansiranje rakete, očigledno balističke rakete.
Štilerman nije objasnio o kakvoj se raketi radi niti gde je bila usmerena, već je samo ukratko napisao "Lepota" pored snimka.
Njegova objava se poklopila sa vestima o napadima na nekoliko ruskih regiona, izveštava 24tv.ua.
Snimak je objavljen nakon što je u nekoliko ruskih regiona, uključujući Moskovsku oblast, proglašena vanredna situacija u vazduhu, tokom noći i ujutru. Korisnici društvenih mreža odmah su u komentarima počeli da spekulišu o kakvom se oružju radi.
Poznata po moćnom Flamingu
Kompanija Fajer Point je već poznata javnosti po razvoju krstareće rakete Flamingo, preciznog oružja dugog dometa dizajniranog da udara duboko iza neprijateljskih linija.
Ako se ispostavi da snimak zaista prikazuje testiranje novog FP-9 sistema, to bi označilo istorijsku prekretnicu za Kijev.
Naime, ova navodna balistička raketa bila bi prvo oružje te vrste koje je 100% domaće, ukrajinske proizvodnje. Ovo bi ukrajinskoj vojsci dalo moćno sredstvo za napad na rusku infrastrukturu, drastično smanjujući njenu zavisnost od zaliha i odobrenja zapadnih saveznika za korišćenje njihovih raketa.
Reakcije na društvenim mrežama
Dok su neki pozivali na brzu upotrebu nove balističke rakete protiv Rusije, drugi su komentarisali da bi napadi trebalo da sačekaju do početka grejne sezone. "Vreme je za lansiranje... Čekamo", "Da li je FP-9 ili FP-9.x?", "Ne dirajte još. Ovo je za grejnu sezonu i Novu godinu", neki su od komentara.
Jedan korisnik je napisao: "Nadajmo se da će testiranje biti uspešno i da će masovna proizvodnja uskoro početi. Bilo bi dobro da Moskva i drugi gradovi u dometu dožive jaku zimu - bez struje, grejanja i vode. To je karma".
Projekat balističke rakete FP-9
Najava je izazvala interesovanje jer je Štilerman početkom jula objavio da ukrajinska balistička raketa dugog dometa FP-9 još uvek ima samo završna ispitivanja motora pred sobom, a zatim i letačka ispitivanja.
Tada je takođe izjavio da bi prve mete rakete FP-9 mogle biti vojni objekti u Moskvi. Stilerman je takođe izrazio uverenje da ruski sistemi protivvazdušne odbrane neće moći efikasno da presretnu ukrajinske balističke rakete.
Kontekstu dodatno potvrđuje tvrdnja ruskog Ministarstva odbrane od 1. jula da je presrelo ukrajinsku balističku raketu dugog dometa. Blumberg je tada izvestio da je verovatno u pitanju bio test rakete FP-9, ali Ukrajina nije zvanično potvrdila ovu informaciju.
(Kurir.rs/Indeks)