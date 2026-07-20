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Ukrajina je pogodila najveći logistički centar kompanije "Vajldberis" u Koledinu, koji se prostire na više od 200.000 kvadratnih metara.

Požar je izbio u skladištu ovog ruskog giganta za onlajn trgovinu, koji se često opisuje kao ruski pandan američkom "Amazonu".

Kompanija je, prema pisanju lista The Sun, već pretrpela štetu procenjenu na 1,5 milijardi funti u talasu napada prošlog vikenda.

Ukrajinski dronovi izveli su tokom noći jedan od najvećih napada na područje Moskve od početka rata, gađajući logističku i energetsku infrastrukturu u Podmoskovlju, dok cene nafte od jutros beleže rast, koji se tokom dana dodatno intenzivirao.

Cena nafte tipa "brent" popela se iznad 90 dolara po barelu prvi put za više od mesec dana, piše Rojters.

Na udaru se našao i logistički centar "Južna vrata" u Domodedovu.

Pored toga, pogođena su i skladišta nafte u okolini Moskve.