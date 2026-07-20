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Hiljade pristalica omladinskog pokreta "Bubašvabe" (Cockroach movement) okupile su se u ponedeljak u Nju Delhiju sa namerom da marširaju do indijskog parlamenta, zahtevajući ostavku ministra obrazovanja, uprkos tome što policija nije odobrila održavanje protesta.

Veliki broj policajaca raspoređen je oko ograđenog protestnog prostora kod Džantar Mantara, u centru Nju Delhija, što je povećalo mogućnost sukoba svega nekoliko kilometara od parlamenta ukoliko demonstranti pokušaju da nastave marš.

Među okupljenima su studenti, zaposleni, ali i porodice sa malom decom. Mnogi su poneli rančeve sa vodom i hranom, očekujući da će protest trajati ceo dan, dok su drugi mahali indijskim zastavama.

Policija je preko razglasa pozivala demonstrante da se raziđu, dok je masa uzvikivala parole protiv ministra obrazovanja i premijera Narendre Modija.

Pokret nastao posle izjave predsednika Vrhovnog suda

Politički pokret "Cockroach Janta Party" nastao je u maju, nakon što je predsednik Vrhovnog suda Indije tokom jednog nepovezanog sudskog postupka pojedine nezaposlene mlade ljude uporedio sa "bubašvabama".

Pristalice su prihvatile taj izraz i pretvorile ga u satirični pokret koji je u međuvremenu zadobio milione pristalica na društvenim mrežama.

Pokret je dodatno ojačao nakon višestrukih curenja pitanja sa prijemnih ispita za medicinske fakultete i državne službe, što je izazvalo veliko ogorčenje javnosti. Protesti su privukli još veću pažnju nakon što je policija u subotu prisilno prebacila u bolnicu aktivistu Sonama Vangčuka, koji je štrajkovao glađu.

Pokret "bubašvaba" u Indiji Foto: JAGADEESH NV/EPA

Zahtevi demonstranata

Demonstranti koji sebe nazivaju "bubašvabama" već mesec dana kampuju kod Džantar Mantara, gde su im se pridružili članovi više studentskih organizacija u štrajku glađu zajedno sa Vangčukom.

Hiljade njihovih pristalica okupile su se i na univerzitetima, kao i na protestima u drugim gradovima širom Indije.

Oni zahtevaju: ostavku ministra obrazovanja Darmendre Pradana, reformu sistema polaganja ispita, novčanu pomoć porodicama studenata koji su izvršili samoubistvo nakon skandala sa curenjem ispitnih pitanja.

Vangčuk je uoči planiranog marša poručio da će prekinuti gotovo tronedeljni štrajk glađu samo ako vlada preuzme odgovornost za propuste u obrazovnom sistemu i curenje ispitnih testova ili ako demonstrantima bude dozvoljeno da stignu do parlamenta, gde bi poslanici obećali da će pokrenuti raspravu o tim pitanjima u oba doma parlamenta.

Marš nezadovoljnih građana u indiji Foto: Rafiq Maqbool/AP

Policija zabranila marš

Policija Delhija saopštila je da marš nije odobren i da su ograničenja uvedena radi očuvanja javnog reda i mira tokom monsunskog zasedanja parlamenta, koje počinje u ponedeljak.

1/18 Vidi galeriju Marš pokreta "bubašvaba" u Indiji Foto: Rafiq Maqbool/AP, JAGADEESH NV/EPA, VIJAY PANDEY/EPA

Jedan od najvećih izazova za Modijevu vladu

Ovi protesti predstavljaju jedan od retkih velikih javnih izazova trećem mandatu vlade premijera Narendre Modija. Podršku demonstrantima pružile su opozicione stranke, organizacije za zaštitu ljudskih prava, kao i pojedine poznate ličnosti iz indijske filmske industrije.

Učesnici protesta tvrde da se prostor za slobodno izražavanje neslaganja u Indiji značajno suzio tokom Modijeve vlasti, optužujući vladu da guši proteste hapšenjem aktivista, a u pojedinim slučajevima i oštrim policijskim intervencijama.

Indijci nezadovoljni odlukama svoje vlade Foto: VIJAY PANDEY/EPA

Vlada odbacuje zahteve

Visoki zvaničnici Modijeve vlade zauzeli su čvrst stav prema pokretu.

Ministar obrazovanja Darmendra Pradan optužio je demonstrante da rade protiv interesa države, dok su drugi ministri priznali da studenti imaju razloga za zabrinutost, ali su poručili da nema potrebe za razgovorima niti pregovorima sa pokretom.

Instruktorka joge Džjoti Radžput rekla je da se protestima pridružila zato što, kako kaže, "ovaj truli sistem odbija da preduzme bilo kakvu odgovornost".