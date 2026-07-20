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Nesvakidašnji incident dogodio se u nedelju ujutru u porti Hrama Svetog proroka Ilije u Neohoriju, u grčkoj oblasti Kardica, kada je žestoka svađa između seoskog sveštenika i predsednika mesne zajednice, prema prijavama i izjavama očevidaca, prerasla u fizički obračun uz udarce pesnicama. Predsednik mesne zajednice prevezen je u bolnicu, a potom su usledile međusobne krivične prijave i privođenja.

Prema pisanju portala alithianews.gr, došlo je do verbalnog sukoba između sveštenika i predsednika mesne zajednice.

Zatim je, prema izjavama očevidaca, sveštenik pesnicom udario predsednika, koji je zbog toga završio u bolnici, a potom su svi zajedno odvedeni u policijsku stanicu, gde su zadržani nakon što su jedni protiv drugih podneli prijave.

U pritvoru se nalazi i još jedan meštanin sela, nakon što ga je sveštenik prijavio zbog vređanja.

Kako je došlo do sukoba?

Prema dostupnim informacijama, sve je počelo kada su predsednik sela i još nekoliko meštana došli u portu Hrama Svetog proroka Ilije u Neohoriju kako bi pripremili prostor za tradicionalnu proslavu koja se svake godine održava povodom praznika Svetog Ilije, 20. jula.

Dok su prenosili stolove iz crkve Svete Marine, na lice mesta stigao je kombi sa tri osobe koje su imale zadatak da ukrase prostor za venčanje koje je trebalo da bude održano u nedelju popodne. Prema istim izvorima, predsednik sela nije bio obavešten da će se tog dana održati venčanje, pa je pozvan sveštenik.

Kako je predsednik mesne zajednice izjavio za alithianews.gr, sveštenik je došao u crkvu i povišenim tonom zahtevao da svi napuste prostor i uklone sve što su postavili u porti. Predsednik i ostali meštani odgovorili su da to nije moguće jer je u pripremu proslave već uložen veliki trud.

Nakon toga, sveštenik je pozvao policiju, pa je ubrzo stigla patrola iz Policijske stanice Limni Plastira. Prema istim informacijama, sveštenik je zatražio od policije da uhapsi predsednika kako bi protiv njega podneo prijavu, dok je policajac pokušavao da ih pomiri.

Na lice mesta su potom došli sadašnji zamenik gradonačelnika i bivši gradonačelnik opštine, kao i bivši zamenik gradonačelnika, zajedno sa drugim meštanima sela. Usledila je nova žestoka rasprava, pri čemu predsednik mesne zajednice tvrdi da ga je sveštenik fizički napao i udario pesnicom u glavu, usled čega je pao na zemlju.