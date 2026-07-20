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Prema saopštenju Ministarstva energetike Kazahstana, tankeri "Asia" i "Nissos Ios" utovarivali su naftu proizvedenu u Kazahstanukada su bili meta napada na terminalu Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma (CPC) u Crnom moru.

Na oba broda nalazile su se multinacionalne posade. Posle napada izbili su požari, ali su ih članovi posade brzo ugasili. Povređenih nije bilo, dok plutajuće platforme za utovar nafte SPM-1 i SPM-3 nisu pretrpele oštećenja.

Nadležni su takođe potvrdili da nije došlo do izlivanja nafte u more.

Ministarstvo je saopštilo da je utovar nafte privremeno obustavljen dok se ne procene posledice incidenta.

Naftovod CPC predstavlja glavnu izvoznu rutu za sirovu naftu iz Kazahstana. Njime se transportuje najveći deo kazahstanske nafte iz zapadnog dela zemlje do ruske crnomorske luke Novorosijsk, odakle se isporučuje na međunarodna tržišta.

U saopštenju objavljenom posle napada, Ministarstvo energetike Kazahstana osudilo je napade na civilnu energetsku infrastrukturu.

- Svaka upotreba sile protiv međunarodne civilne energetske infrastrukture stvara rizike po globalnu energetsku bezbednost, narušava nesmetano funkcionisanje međunarodne trgovine energentima i nanosi značajnu ekonomsku štetu svim učesnicima projekta - navodi se u saopštenju.

Najnovije saopštenje usledilo je nakon napada dronovima na civilne brodove koji su prevozili naftu preko infrastrukture CPC-a 17. jula, kao i nakon novog napada 19. jula, koje je Kazahstan takođe osudio, ocenivši ih kao pretnju međunarodnoj energetskoj bezbednosti.

- Ministarstvo spoljnih poslova Republike Kazahstan najoštrije osuđuje napade bespilotnim letelicama (UAV) izvedene 17. i 19. jula 2026. godine na civilne brodove u Crnom moru koji su bili angažovani u zakonitom komercijalnom transportu nafte preko infrastrukture Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma (CPC).

1/3 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Novorosijsk Foto: Printscreen/X

- Smatramo da ovi napadi predstavljaju neprihvatljivo ugrožavanje ekonomskih interesa Republike Kazahstan, kao i namerne akte usmerene na destabilizaciju zakonite međunarodne trgovine i globalnog energetskog tržišta, uz istovremeno podrivanje bezbednosti međunarodnih transportnih i logističkih lanaca snabdevanja.

Kako se navodi u saopštenju, posebno zabrinjava činjenica da je namerno zanemaren mehanizam koji su prethodno usaglasile sve zainteresovane strane za razmenu informacija o civilnim brodovima koji uplovljavaju u vode Crnog mora radi utovara nafte na terminalima CPC-a, čime su direktno ugroženi životi i bezbednost članova njihovih posada.

1/5 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na terminal ruske kompanije "Transnjeft" u Novorosijsku Foto: screenshot X

- Kazahstan zahteva hitan prekid ovih napada i preduzimanje sveobuhvatnih mera kojima će se obezbediti sigurnost infrastrukture koja se koristi za izvoz kazahstanskih ugljovodonika. Snažno pozivamo naše partnerske zemlje da nedvosmisleno osude ove napade i pozivamo sve uključene strane da rade na razvoju praktičnih mera za sprečavanje sličnih incidenata u budućnosti. Čvrsto verujemo da samo dosledno poštovanje međunarodnog prava može sprečiti ponavljanje ovakvih događaja.

U nastavku saopštenja se navodi da Republika Kazahstan trenutno sprovodi sveobuhvatnu procenu pričinjene štete.