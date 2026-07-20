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Militanti povezani sa Al Kaidom i separatistička grupa predvođena Tuarezima napali su tokom vikenda vojni konvoj iz zasede na severu Malija, a izvor blizak pobunjenicima tvrdi da je poginulo više od 50 vojnika i ruskih boraca iz sastava Afričkog korpusa, dok je deo njih zarobljen.

Ovaj napad je najnoviji u nizu sve učestalijih i intenzivnijih akcija dve grupe, koje su u aprilu udružile snage i pokrenule koordinisane napade širom zemlje.

U tim napadima ubijen je ministar odbrane, pogođen je aerodrom u glavnom gradu Bamaku, a ovog meseca pokrenuta je i druga ofanziva sa ciljem zauzimanja grada Anefisa.

Do incidenta je došlo u subotu na putu između Anefisa i grada Gao na severu zemlje, navodi se u saopštenjima oružanih snaga Malija, separatističkog pokreta predvođenog Tuarezima - Oslobodilački front Azavada (FLA) i grupe Džamaat Nusrat al-Islam val Muslimin (JNIM), povezane sa Al Kaidom.

Vojska Malija saopštila je da se zaseda dogodila u oblasti Tabrčat, nakon čega su usledili uzvratni vazdušni udari u kojima je, prema navodima vojske, poginulo najmanje 20 pobunjenika.

FLA je u svom saopštenju naveo da su "desetine" malijskih vojnika i pripadnika ruskog paravojnog sastava Afrički korpus neutralisane, kao i da je naneta velika materijalna šteta.

Izvor blizak FLA rekao je da je poginulo više od 50 boraca lojalnih vladi. Agencija Rojters nije mogla nezavisno da potvrdi broj poginulih.

JNIM je na internetu objavio snimke za koje tvrdi da prikazuju vojnike koji se predaju sa rukama iza glave nakon zasede, kao i pobunjenike koji pucaju na pojedine zarobljenike. Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi autentičnost tih snimaka.

Vojska Malija je, međutim, zadržala kontrolu nad gradom Anefis.