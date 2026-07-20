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Slovenački portal Žurnal24 objavio je da je osumnjičeni za ubistvo Amir Uzunović. Policija još nije zvanično potvrdila njegovo ime.

Prema nezvaničnim informacijama, Uzunović je živeo sa partnerkom Zijadom i njihovim maloletnim sinom u stambenoj zgradi u Vuhredu. Osumnjičeni i njegova partnerka su nekada radili u fabrici Marles u obližnjoj Podvelki, a zatim u kompaniji Tomles.

Meštani su rekli da ne poznaju dobro porodicu, ali da ih je ubistvo šokiralo. Kažu da nisu primetili ništa čudno.

Portal takođe nezvanično navodi da je osumnjičeni imao psihičkih problema, što policija takođe nije potvrdila.

Ženi prerezao grlo pred njihovim detetom

Portal Žurnal24 nezvanično saznaje da je žrtva žena sa kojom osumnjičeni ima dete. Prema njihovim nezvaničnim informacijama, muškarac je ženi prerezao grlo pred njihovim detetom.

Novinari su zatražili od policije zvaničnu potvrdu ove informacije. Takođe su pitali da li je osumnjičeni ranije bio prijavljivan zbog nasilja i da li je možda naoružan.

Policija je odgovorila da je trenutno najvažnije pronaći počinioca i obećala da će objaviti sve zvanične informacije kada ga pronađu.

Visok je oko dva metra, tragaju za njim dronom i helikopterom

Policija kaže da je muškarac visok oko dva metra. Kada je napustio mesto događaja, nosio je farmerke, crnu majicu kratkih rukava i crne cipele.

U potrazi učestvuju policajci iz nekoliko policijskih stanica, kriminalistički istražitelji i vodiči sa psima pomoćnicima. Područje se takođe pretražuje dronom, a u potragu će biti uključene konjička i helikopterska jedinica.

"Ne prilazite mu"

Policija upozorava da je osumnjičeni opasan i nepredvidiv. Poručuju građanima da mu se ne približavaju niti pokušavaju da uspostave kontakt sa njim.

Ukoliko ga uoče, treba da se sklone na sigurno mesto i odmah pozovu policiju na broj 113.

Uviđaj na mestu zločina obavila je ekipa iz Sektora kriminalističke policije Policijske uprave Celje.