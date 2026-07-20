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U ponedeljak je izbio požar u kampu Asaka japanskih Kopnenih snaga samoodbrane (GSDF).

Niko nije povređen, a GSDF i vatrogasne službe istražuju uzrok požara.

Oko 11:30 časova, vatrogasna služba je primila hitan poziv u kojem je prijavljeno da se vidi crni dim.

Prema navodima GSDF-a i vatrogasnih vlasti, požar je izbio na mestu za prikupljanje smeća koje se nalazi u jugozapadnom delu kampa Asaka, koji se prostire na području nekoliko opština, uključujući tokijsku opštinu Nerima i grad Asaka u prefekturi Saitama.

Požar je ugašen oko sat i po vremena kasnije, nakon što je izgoreo kontejner za smeće i deo obližnjeg montažnog objekta.