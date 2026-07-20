Danas je izbio požar u vojnoj bazi u Japanu, vatrogasne službe istražuju uzrok požara
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IZBIO POŽAR U VOJNOJ BAZI! Prijavljen crni dim, vatrogasci gasili buktinju sat i po vremena (VIDEO)
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Niko nije povređen, a GSDF i vatrogasne službe istražuju uzrok požara.
Oko 11:30 časova, vatrogasna služba je primila hitan poziv u kojem je prijavljeno da se vidi crni dim.
Prema navodima GSDF-a i vatrogasnih vlasti, požar je izbio na mestu za prikupljanje smeća koje se nalazi u jugozapadnom delu kampa Asaka, koji se prostire na području nekoliko opština, uključujući tokijsku opštinu Nerima i grad Asaka u prefekturi Saitama.
Požar je ugašen oko sat i po vremena kasnije, nakon što je izgoreo kontejner za smeće i deo obližnjeg montažnog objekta.
U kampu Asaka nalaze se štabovi Komande kopnenih snaga i Istočne armije GSDF-a, navodi se na zvaničnom sajtu kampa.
(Kurir.rs/Japan Times)
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