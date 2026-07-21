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Hamasje imenovao Halila al-Haju, koji je tokom rata između Izraela i Hamasa bio glavni pregovarač te palestinske militantne organizacije, za novog predsednika njenog političkog biroa.

Al-Haja je prva osoba imenovana na tu funkciju nakon pogibije Jahje Sinvara u oktobru 2024. godine.

Bivši lider Hamasa u Pojasu Gaze, koji već godinama živi u egzilu, poslednjih meseci postao je jedna od ključnih ličnosti u rukovodstvu organizacije nakon smrti Jahje Sinvara i Ismaila Hanijea, koji je ubijen u Iranu u julu 2024. godine.

1/10 Vidi galeriju Jahja Sinvar Foto: AP Adel Hana, AP John Minchillo

Njegov uticaj u Hamasu dodatno je porastao nakon što je u izraelskim napadima ubijen veliki broj visokih zvaničnika te organizacije, među kojima su Hanije, tokom posete Iranu, i Sinvar u Pojasu Gaze.

Al-Haja je napustio Gazu pre nekoliko godina i iz Katara koordinisao odnose Hamasa sa arapskim i islamskim državama. U julu prošle godine pratio je Hanijea tokom posete Teheranu, kada je ovaj ubijen.

Ismail Hanije Foto: AP

Al-Haja je ranije izjavio da su napadi 7. oktobra bili zamišljeni kao ograničena operacija sa ciljem zarobljavanja "određenog broja vojnika", koji bi potom bili razmenjeni za Palestince zatvorene u izraelskim zatvorima.

- Međutim, cionistička vojna jedinica potpuno se raspala - rekao je u izjavi koju je objavio Palestinski informativni centar, medij povezan sa Hamasom, aludirajući na izraelsku vojsku.

1/5 Vidi galeriju Hamas Foto: Shutterstock