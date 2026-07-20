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Posle gotovo devet meseci ćutanja, dvojica muškaraca osumnjičenih za spektakularnu pljačku muzeja Luvr prvi put su pred istražnim sudijama detaljno opisala kako je izvedena krađa francuskih kraljevskih dragulja. Tvrde da su za učešće u pljački bili angažovani svega nekoliko dana ranije i da im je obećana zarada od 15.000 do 25.000 evra.

Glavni osumnjičeni su 40-godišnji Abdulaj N, taksista bez licence i nekadašnja internet senzacija poznata po snimcima motociklističkih akrobacija pod nadimkom Dudu Kros Bitim i 36-godišnji Gelamalah A, nezaposleni državljanin Alžira koji boluje od Diogenovog sindroma.

Filmska pljačka usred Pariza

Prema navodima istrage, dvojica osumnjičenih su 19. oktobra 2025. godine, zajedno sa još dvojicom saučesnika, provalili u Galeriju Apolon u Luvru i ukrali deo francuskih krunskih dragulja.

Do balkona muzeja popeli su se pomoću hidraulične platforme, zatim brusilicama razbili prozor, ušli u galeriju i pred očima brojnih turista spustili se liftom, nakon čega su pobegli na skuterima. Uhapšeni su sedam dana kasnije i od tada se nalaze u pritvoru zbog sumnje da su izvršili organizovanu tešku krađu.

Tokom saslušanja održanih 2. i 22. juna, čije je zapisnike imao uvid francuski list Le Mond, prvi put su detaljno govorili o svojoj ulozi u pljački. Deo njihovih iskaza potvrđuju prikupljeni dokazi, dok istražitelji pojedine tvrdnje i dalje smatraju nelogičnim ili teško proverljivim.

Do tada su tokom policijskog zadržavanja dali tek delimična priznanja, a zatim skoro devet meseci odbijali da odgovaraju na pitanja istražnih sudija.

1/9 Vidi galeriju Policija u okolini opljačkanog Luvra Foto: Poitout Florian/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Misteriozni nalogodavac

Obojica tvrde da je čitavu akciju organizovao čovek čiji identitet i dalje odbijaju da otkriju. Kako navode, svega dva ili tri dana pre pljačke dobili su video-snimak unutrašnjosti Galerije Apolon sa prikazom vitrina u kojima se nalazio kraljevski nakit. Zadatak je bio, kažu, potpuno jasan.

"Razbijte stakla i uzmite nakit iz vitrina", rekao je Abdulaj.

Objasnio je da je upravo zbog svoje kriminalne prošlosti i iskustva u vožnji motocikala bio izabran za ovaj posao.

"Poznat sam kao dobar vozač motora. Fizički sam spreman, snalažljiv i brz", izjavio je.

Muzej Luvr Foto: Shutterstock

Dodao je da se tada nalazio u veoma teškoj finansijskoj situaciji i da mu je obećano između 15.000 i 20.000 evra, uz mogućnost dodatne zarade u zavisnosti od vrednosti ukradenih dragulja.

"Znao sam da idem da opljačkam Luvr", priznao je prvi put.

Njegov saučesnik Gelamalah, međutim, tvrdi da njemu nije bilo rečeno da je meta upravo čuveni muzej.

"Rekli su mi da treba da opljačkamo zlataru u Parizu. Da sam znao da je u pitanju Luvr, nikada ne bih pristao", rekao je, dodajući da je njemu obećano između 20.000 i 25.000 evra.

1/8 Vidi galeriju Lopovi su iz čuvenog francuskog muzeja Luvr u Parizu ukrali nakit vredan milione evra. Ukradeno je osam predmeta, uključujući dijademe, ogrlice, minđuše i broševe. Foto: Kurir/A.S., STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / Profimedia

"Sve je trebalo da izgleda kao održavanje"

Na dan pljačke četvorica muškaraca okupila su se u Oberviljeu, odakle su kamionom sa hidrauličnom platformom, uz pratnju dva motocikla, krenuli ka centru Pariza.

Po dolasku na obalu Sene, Abdulaj je, obučen u fluorescentni prsluk, upravljao platformom.

"Podigao sam korpu do balkona galerije. Kada smo stigli gore, nas dvojica smo prešli na balkon, dok su druga dvojica ostala dole", ispričao je.

Gelamalah tvrdi da mu je prethodno rečeno kako će njihovo prisustvo izgledati kao uobičajeni radovi na održavanju zgrade.

Imali su samo tri minuta

Nakon što su razbili prozor, ušli su u galeriju noseći motornu testeru i torbu za plen.

"Unutra nije bilo nikoga. Bilo je mračno, osvetljene su bile samo vitrine. U daljini sam video obezbeđenje iza jednih vrata. Razbio sam staklo i uzeo sve što je bilo unutra", rekao je Abdulaj.

Pošto je smatrao da njegov saučesnik presporo razbija vitrinu, odlučio je da mu pomogne.

"Rekli su nam da uzmemo što više dragulja. Znali smo da ne smemo da ostanemo duže od tri minuta, jer ćemo u suprotnom biti uhvaćeni. Po mom mišljenju, previše smo se zadržali", rekao je.

Za svega nekoliko minuta iz muzeja su odneli osam komada nakita – tijare, broš, ogrlice i minđuše koje su pripadale francuskim kraljicama i carici.

Stručnjaci procenjuju da plen, ukrašen sa više od 8.700 dragih kamenova, vredi čak 88 miliona evra, ne računajući njegovu neprocenjivu istorijsku vrednost. Tokom bekstva ispala im je kruna carice Evgenije, koja je kasnije pronađena u blizini mesta provale.

kruna carice Evgenije Foto: Luvr

"Da, ispala mi je iz torbe", priznao je Abdulaj.

Kada su mu istražni sudije pokazale fotografiju teško oštećene krune, rekao je:

"Ono što smo uradili bilo je pogrešno i veoma ozbiljno. Srećom, nisam suicidalan, inače bih se ubio".

kruna carice Evgenije Foto: Luvr

Pre nego što su pobegli, polili su kamion benzinom.

"Hteli smo da uklonimo tragove. Nismo planirali da ga zapalimo", rekao je.

Šta se dogodilo sa draguljima?

Nakon bekstva od policije, grupa se u predgrađu Pariza razdvojila. Gelamalah i jedan saučesnik seli su u beli Citroen Berlingo i krenuli nasumično obilaznicama kako bi zavarali istražitelje.

Upravo zbog toga policija je u početku verovala da su dragulji sakriveni negde van Pariza. Međutim, prema njihovim iskazima, kompletan plen nosio je Abdulaj. Sa četvrtim članom grupe odvezao se skuterom do podzemne garaže u Oberviljeu.

"Tamo je stalno gužva. Ljudi popravljaju automobile i skutere. U toj garaži predao sam sav nakit organizatoru pljačke", rekao je.

Nadzorne kamere zabeležile su muškarca sa kacigom za kog istražitelji veruju da je Abdulaj kako, svega sat vremena posle pljačke, rukuje ukradenim draguljima.

"Organizator nije bio zadovoljan. Rekao je da smo mogli da uzmemo mnogo više. Izgubili smo previše vremena ulazeći kroz prozor", ispričao je.

1/11 Vidi galeriju Muzej Luvr je jedan od najvećih i najposećenijih muzeja na svetu, poznat po ogromnoj zbirci umetničkih dela, ako biste se zadržavali po 30 sekundi po delu, trebalo bi vam 100 dana da ga obiđete. Foto: Kurir/A.S.

"To nisu ljudi sa kojima se igra"

Obojica osumnjičenih odbili su da otkriju identitet čoveka za kog tvrde da je organizovao pljačku.

"To nisu ljudi sa kojima se igra", kratko je rekao Gelamalah.

Abdulaj tvrdi da mu niko nije direktno pretio, ali da je u pritvoru dobijao poruke da ćuti. Istovremeno insistira da su policajci uhapsili pogrešne ljude.

"Uhapsili ste pogrešne osobe", rekao je istražnim sudijama.

Na pitanje zašto ne otkrije ime organizatora odgovorio je:

"Ne mogu da ga imenujem. Biće posledica. Ne želim da moja porodica postane meta. Posle toga više ne bih mogao da živim u Francuskoj".

Jedino što je otkrio jeste da se čovek zove Žo, ali veruje da je i on samo posrednik između izvršilaca i mnogo moćnijih nalogodavaca.

muzej Luvr Foto: Beta

Dve moguće verzije istrage

Istražitelji za sada nemaju nijedan materijalni dokaz koji potvrđuje postojanje misterioznog organizatora. Zbog toga razmatraju dva moguća scenarija.

Prvi je da organizator uopšte ne postoji i da su dragulji i dalje sakriveni negde u okolini Pariza, a da samo uhapšena četvorica znaju gde se nalaze.

Drugi scenario podrazumeva da je plen odmah posle pljačke predat organizovanoj kriminalnoj mreži, koja ga je iznela iz Francuske radi dalje prodaje.

Najveća bojazan istražitelja jeste da su dragulji u međuvremenu rastavljeni, a safiri, dijamanti i smaragdi prebrušeni i prodati pojedinačno, čime bi njihova istorijska i kulturna vrednost bila nepovratno izgubljena.

Na kraju višesatnog saslušanja Abdulaj je rekao da se kaje zbog svega.